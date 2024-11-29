https://crimea.ria.ru/20241129/belousov-pribyl-v-kndr-1142235353.html

Белоусов прибыл в КНДР

Белоусов прибыл в КНДР - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Белоусов прибыл в КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом. Об этом сообщили в военном... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T08:28

2024-11-29T08:28

2024-11-29T08:36

андрей белоусов

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.Церемония официальной встречи прошла в международном аэропорту "Сунан". Российскую делегацию встретили с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета главу российского оборонного ведомства приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.14 октября Китай начал масштабные учения, в рамках которых был отработан штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов Тайваня.В тот же день министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом, где провел переговоры с военным и военно-политическим руководством республики. На встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине Белоусов заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере. Также глава оборонного ведомства России анонсировал новые общие военные решения с Китаем.Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняЖдать ли новой волны мобилизации в России – ответ КремляВоенная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов

https://crimea.ria.ru/20241112/rossiya-delitsya-poluchennym-v-svo-opytom-s-partnerami-po-sng--belousov-1141788232.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, кндр (северная корея), в мире, новости, безопасность, политика