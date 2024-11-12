https://crimea.ria.ru/20241112/kndr-ratifitsirovala-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-rossiey-1141780835.html

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости Крым, 12.11.2024

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T08:59

2024-11-12T08:59

2024-11-12T08:59

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

кндр (северная корея)

в мире

россия

политика

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141493194_0:72:1700:1028_1920x0_80_0_0_9f889a3b84433f9464d4cc3b9642c141.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ ПутинаВ ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерствеКНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), в мире, россия, политика, безопасность, новости