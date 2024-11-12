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КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости Крым, 12.11.2024
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T08:59
2024-11-12T08:59
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ ПутинаВ ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерствеКНДР будет помогать России победить в украинском конфликте – Пхеньян
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договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), в мире, россия, политика, безопасность, новости
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией

08:59 12.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".

"Указом председателя государственных дел КНДР был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Российской Федерацией, заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года", — сказано в материале.

Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРКНДР (Северная Корея)В миреРоссияПолитикаБезопасностьНовости
 
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