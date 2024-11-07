https://crimea.ria.ru/20241107/zachem-nuzhen-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-kndr---otvet-putina-1141697139.html

Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ Путина

Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ Путина - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ Путина

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой направлен на обеспечение... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T23:12

2024-11-07T23:12

2024-11-07T23:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой направлен на обеспечение взаимной безопасности и не исключает проведение совместных учений и взаимную помощь в случае агрессии со стороны другого государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в рамах заседания "Валдайского клуба" в четверг.Он подчеркнул, что в документе с некоторыми нюансами воспроизведены все те же пункты, которые были прописаны в договоре между Корейской Народной Демократической Республикой и Советским Союзом."Можем и учения проводить, почему нет-то? Там есть пункт 4-й, который говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть, и повторяю еще раз: нет практически никакой новизны по сравнению с договором со времен Советского Союза, который просто закончил свой срок действия", - пояснил российский лидер.Россия и КНДР в июне заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН прокомментировали договор России и КНДР о партнерствеПутин встретился с министром иностранных дел КНДРНебензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), россия, политика, владимир путин (политик), новости