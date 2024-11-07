https://crimea.ria.ru/20241107/glavnye-novosti-kryma-7-noyabrya-1141688067.html

Главные новости Крыма: 7 ноября

Главные новости Крыма: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Главные новости Крыма: 7 ноября

На Ялтинском форуме делегации из Европы хотят наладить торговые отношения с Крымом. Турпоток на полуостров в период новогодних и рождественских каникул... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T23:58

2024-11-07T23:58

2024-11-07T23:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На Ялтинском форуме делегации из Европы хотят наладить торговые отношения с Крымом. Турпоток на полуостров в период новогодних и рождественских каникул увеличился вдвое, сообщили в Минтурзима. Певец Данко стал бойцом добровольческого отряда "Барс-Крым" в Ялте. В 2025 году республике реализуют масштабные проекты по благоустройству, а также до конца года завершат строительство 26 важных объектов. Крымчанина-шпиона, который следил за военными, осудили за госизмену.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мир хочет торговать с КрымомНа Ялтинский международный форум в Москву прибыли делегации более чем из 60 государств, в том числе из дальнего зарубежья – Аргентины, Болгарии, Австрии, Норвегии. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец."Представлено более 60 стран, причем как близких нам – Казахстан, Киргизия, Беларусь, так и очень далеких. Есть представители Соединенных Штатов Америки, Индии, Китая, Коста-Рики и Аргентины, множества других стран", - отметил он.Крым популярен у туристовТуристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних каникул. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий."По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в Республике Крым увеличился более, чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом году. Нас это безусловно очень радует", - отметил глава профильного ведомства.Певец Данко стал бойцомРоссийский певец Александр Фадеев, которого страна знает под сценическим псевдонимом Данко, вступил в ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко."Ряды добровольческого подразделения "Барс-Крым" сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот - певец Данко. Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь", - написала она в своем Telegram-канале.Развернуто благоустройство и строительствоВ 2025-2027 годах в Крыму реализуют ряд проектов по благоустройству, в том числе строительство детсадов и школ, а также проект по газификации, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов."Это объекты, которые особенно важны для людей. По ним к нам поступали обращения, в том числе в период избирательной кампании. В частности, продолжится работа по благоустройству парков культуры и отдыха, скверов и набережных, пешеходных зон, площадей", - написал он в Telеgrаm-канале.Кроме того, по информации главы республики Сергея Аксенова, строительство 26 важных социальных и инженерных объектов в Крыму необходимо завершить до конца года."В текущем году необходимо обеспечить завершение работ по 26 объектам в рамках госпрограммы, которые находятся в зоне ответственности Министерства строительства и архитектуры Республики Крым. На сегодня введены 13 объектов", - написал он в своем Telegram-канале.Шпион будет сидетьЖителя Ленинского района, который передавал СБУ данные о передвижении техники ВС РФ, осудили за госизмену. Об том сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Известно, что в июле 2022 года 35-летний житель Ленинского района собрал и передал через интернет-мессенджер с помощью программы-бота, находящейся в администрировании СБУ, сведения о передвижении эшелона российской военной техники на территории Ленинского района. Эти данные могли быть использованы против безопасности страны.Мужчина приговоре к 13 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

https://crimea.ria.ru/20241107/lyudi-v-krymu-imeyut-pravo-na-samoopredelenie--putin-1141697327.html

https://crimea.ria.ru/20241107/v-sevastopole-v-dvukh-dtp-na-odnom-perekrestke-postradali-deti-1141696391.html

https://crimea.ria.ru/20241107/kogda-vosstanovyat-razrushennuyu-shtormom-veka-naberezhnuyu-v-ordzhonikidze-1141693858.html

https://crimea.ria.ru/20241107/v-poselkakh-kryma-postroyat-fizkulturnye-tsentry-dlya-detey-1141681988.html

https://crimea.ria.ru/20241107/glavnoe-za-den-7-noyabrya-1141688995.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма, общество