https://crimea.ria.ru/20241107/delegatsii-iz-evropy-na-yaltinskom-forume-khotyat-naladit-torgovlyu-s-krymom-1141683543.html

Делегации из Европы на Ялтинском форуме хотят наладить торговлю с Крымом

Делегации из Европы на Ялтинском форуме хотят наладить торговлю с Крымом - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Делегации из Европы на Ялтинском форуме хотят наладить торговлю с Крымом

На Ялтинский международный форум в Москву прибыли делегации более чем из 60 государств, включая дальнее зарубежье – Аргентину, Болгарию, Австрию, Норвегию и... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T16:52

2024-11-07T16:52

2024-11-07T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На Ялтинский международный форум в Москву прибыли делегации более чем из 60 государств, включая дальнее зарубежье – Аргентину, Болгарию, Австрию, Норвегию и другие страны. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель совета Региональной национально культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Уровень представительства достаточно высокий – профессора, доктора наук, Италию представляют депутаты регионального парламента провинции Венето. Из Скандинавских стран представлены Норвегия и Финляндия."Мы поговорили с коллегами из Латинской Америки, у них интересные проекты, у нас планируется взаимодействие на уровне СМИ. Есть ряд независимых изданий, которые готовы с Крымом работать. Китай предлагает ряд достаточно интересных экономических проектов", - рассказал Чегринец.Инициативы китайской делегации будут презентованы в Москве и затем в Крыму, отметил он. О том, как выросли цены в стране Евросоюза Греции, РИА Новости Крым рассказал певец, композитор и музыкант Иоаннис Кофопулос. По его словам, многие предприниматели на фоне экономического кризиса разорились и покинули страну.6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнениеВ Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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