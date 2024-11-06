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В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024 - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T15:11
2024-11-06T15:11
2024-11-06T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.Глава республики пояснил, чт форум проходит в Москве в связи с логистическими и другими трудностями, но от этого не теряет актуальности. В следующий раз мероприятие пройдет в Крыму, выразил уверенность Аксенов.Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что дискуссии на форуме будут интересными и плодотворными. Спикер республиканского парламента отметил высокий темп развития республики за десятилетие в составе России, подчеркнув, что такой объем преобразований еще в 2013 году не мог представить ни один крымчанин.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуКак Крым свяжет Россию и Африку – экспертКрымский экспорт: что и куда везут из республики
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сергей аксенов, мнения, ялта, москва, крым, россия, новости крыма, новости, ялтинский международный форум
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
Ялтинский форум остается важным событием международной повестки – Аксенов
15:11 06.11.2024 (обновлено: 16:08 06.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.
"Форум собирает большой круг друзей Крыма из разных стран, которые помогают нам словом и делом, рассказывают соотечественникам правду о нашем полуострове, вносят свой вклад в формирование общественного мнения. Так народная дипломатия помогает прорывать блокады и развенчивать мифы западной пропаганды", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики пояснил, чт форум проходит в Москве в связи с логистическими и другими трудностями, но от этого не теряет актуальности. В следующий раз мероприятие пройдет в Крыму, выразил уверенность Аксенов.
Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что дискуссии на форуме будут интересными и плодотворными. Спикер республиканского парламента отметил высокий темп развития республики за десятилетие в составе России, подчеркнув, что такой объем преобразований еще в 2013 году не мог представить ни один крымчанин.
"Наши друзья из зарубежных стран – тоже активные участники крымского успеха. Мы благодарны им за моральную поддержку, которая нам особенно была нужна на первых этапах, когда мы хотели достучаться до международных организаций, доказать всем обосновать и законность нашего выбора. К сожалению, тогда нас не хотели слышать. Но сегодня мир требует большей справедливости. И начался этот глобальный процесс именно с Крымской весны", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК).
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