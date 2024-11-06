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В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024 - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024 - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T15:11
2024-11-06T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.Глава республики пояснил, чт форум проходит в Москве в связи с логистическими и другими трудностями, но от этого не теряет актуальности. В следующий раз мероприятие пройдет в Крыму, выразил уверенность Аксенов.Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что дискуссии на форуме будут интересными и плодотворными. Спикер республиканского парламента отметил высокий темп развития республики за десятилетие в составе России, подчеркнув, что такой объем преобразований еще в 2013 году не мог представить ни один крымчанин.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуКак Крым свяжет Россию и Африку – экспертКрымский экспорт: что и куда везут из республики
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сергей аксенов, мнения, ялта, москва, крым, россия, новости крыма, новости, ялтинский международный форум
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024

Ялтинский форум остается важным событием международной повестки – Аксенов

15:11 06.11.2024 (обновлено: 16:08 06.11.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Москве стартовал Ялтинский экономический форум
В Москве стартовал Ялтинский экономический форум
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.

"Форум собирает большой круг друзей Крыма из разных стран, которые помогают нам словом и делом, рассказывают соотечественникам правду о нашем полуострове, вносят свой вклад в формирование общественного мнения. Так народная дипломатия помогает прорывать блокады и развенчивать мифы западной пропаганды", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава республики пояснил, чт форум проходит в Москве в связи с логистическими и другими трудностями, но от этого не теряет актуальности. В следующий раз мероприятие пройдет в Крыму, выразил уверенность Аксенов.
Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что дискуссии на форуме будут интересными и плодотворными. Спикер республиканского парламента отметил высокий темп развития республики за десятилетие в составе России, подчеркнув, что такой объем преобразований еще в 2013 году не мог представить ни один крымчанин.

"Наши друзья из зарубежных стран тоже активные участники крымского успеха. Мы благодарны им за моральную поддержку, которая нам особенно была нужна на первых этапах, когда мы хотели достучаться до международных организаций, доказать всем обосновать и законность нашего выбора. К сожалению, тогда нас не хотели слышать. Но сегодня мир требует большей справедливости. И начался этот глобальный процесс именно с Крымской весны", написал в своем Telegram-канале Константинов.

Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК).
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