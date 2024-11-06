https://crimea.ria.ru/20241106/v-moskve-startoval-yaltinskiy-ekonomicheskiy-forum-1141653421.html

В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024

В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024 - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024

Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T15:11

2024-11-06T15:11

2024-11-06T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ялтинский международный форум остается важным событием международной повестки и позволяет донести общественности правду о Крыме. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день открытия форума в Москве.Глава республики пояснил, чт форум проходит в Москве в связи с логистическими и другими трудностями, но от этого не теряет актуальности. В следующий раз мероприятие пройдет в Крыму, выразил уверенность Аксенов.Глава Крымского Госсовета Владимир Константинов, в свою очередь, считает, что дискуссии на форуме будут интересными и плодотворными. Спикер республиканского парламента отметил высокий темп развития республики за десятилетие в составе России, подчеркнув, что такой объем преобразований еще в 2013 году не мог представить ни один крымчанин.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ ЗеленскомуКак Крым свяжет Россию и Африку – экспертКрымский экспорт: что и куда везут из республики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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