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Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240305/kak-za-10-let-rastsvel-krym--nash-otvet-zelenskomu-1135400686.html
Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому
Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому
За 10 лет в составе РФ Крым посетили более 60 миллионов туристов. В туротрасль за это время было вложено более 21 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T07:10
2024-03-05T07:10
владимир зеленский (президент украины)
видео
10 лет крымской весне
крым
общество
россия
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. За 10 лет в составе РФ Крым посетили более 60 миллионов туристов. В туротрасль за это время было вложено более 21 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще свыше 180 миллиардов инвестировал бизнес. В 2018 году Крымский мост соединил Керчь и Тамань. В этом же году был запущен новый терминал аэропорта Симферополь. В 2019 году открыт Александро-Невский собор. В 2020 году построена трасса "Таврида" от Керчи до Севастополя. Тогда же открылась многопрофильная больница им. Семашко в Симферополе. В 2023 году завершено строительство Соборной мечети Крыма. За 10 лет отремонтированы около 900 объектов здравоохранения. Установлено почти 700 спортивных площадок. Отреставрированы 25 объектов культурного наследия.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Крыму нет жизни, нет вообще ничего, а только упадок, потерянный туризм и потерянные люди, которые, по словам лидера киевского режима, тоже украинцы, и недовольны тем, что они в России.О реальных достижениях Крыма за 10 лет в составе России – в нашем видео.
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), видео, крым, общество, россия, крымская весна, видео
Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому

Достижения Крыма за 10 лет в составе России

07:10 05.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. За 10 лет в составе РФ Крым посетили более 60 миллионов туристов. В туротрасль за это время было вложено более 21 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще свыше 180 миллиардов инвестировал бизнес. В 2018 году Крымский мост соединил Керчь и Тамань. В этом же году был запущен новый терминал аэропорта Симферополь. В 2019 году открыт Александро-Невский собор. В 2020 году построена трасса "Таврида" от Керчи до Севастополя. Тогда же открылась многопрофильная больница им. Семашко в Симферополе. В 2023 году завершено строительство Соборной мечети Крыма. За 10 лет отремонтированы около 900 объектов здравоохранения. Установлено почти 700 спортивных площадок. Отреставрированы 25 объектов культурного наследия.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Крыму нет жизни, нет вообще ничего, а только упадок, потерянный туризм и потерянные люди, которые, по словам лидера киевского режима, тоже украинцы, и недовольны тем, что они в России.
О реальных достижениях Крыма за 10 лет в составе России – в нашем видео.
 
10 лет Крымской веснеВладимир Зеленский (президент Украины)ВидеоКрымОбществоРоссияКрымская весна
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому
06:38Ярмарка к 8 марта: жителей крымской столицы приглашают за покупками
06:04На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы
00:37Крымский мост закрыт
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 5 марта
23:17Главное за день: 4 марта
23:02"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым
22:30В ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину
22:16Главные новости Крыма: 4 марта
21:50Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателя
21:31Большинство фальшивок приходится на 5-тысячные банкноты – как проверить
21:13Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта
20:52Мор птиц и диких животных продолжается на Кубани
20:33Плавучая лаборатория: в Керчи "прописалось" новое исследовательское судно
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