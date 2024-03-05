https://crimea.ria.ru/20240305/kak-za-10-let-rastsvel-krym--nash-otvet-zelenskomu-1135400686.html

Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому

Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому

За 10 лет в составе РФ Крым посетили более 60 миллионов туристов. В туротрасль за это время было вложено более 21 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T07:10

2024-03-05T07:10

2024-03-05T07:10

владимир зеленский (президент украины)

видео

10 лет крымской весне

крым

общество

россия

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. За 10 лет в составе РФ Крым посетили более 60 миллионов туристов. В туротрасль за это время было вложено более 21 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще свыше 180 миллиардов инвестировал бизнес. В 2018 году Крымский мост соединил Керчь и Тамань. В этом же году был запущен новый терминал аэропорта Симферополь. В 2019 году открыт Александро-Невский собор. В 2020 году построена трасса "Таврида" от Керчи до Севастополя. Тогда же открылась многопрофильная больница им. Семашко в Симферополе. В 2023 году завершено строительство Соборной мечети Крыма. За 10 лет отремонтированы около 900 объектов здравоохранения. Установлено почти 700 спортивных площадок. Отреставрированы 25 объектов культурного наследия.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Крыму нет жизни, нет вообще ничего, а только упадок, потерянный туризм и потерянные люди, которые, по словам лидера киевского режима, тоже украинцы, и недовольны тем, что они в России.О реальных достижениях Крыма за 10 лет в составе России – в нашем видео.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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