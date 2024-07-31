https://crimea.ria.ru/20240731/kak-krym-svyazhet-rossiyu-i-afriku--ekspert-1139271665.html

Как Крым свяжет Россию и Африку – эксперт

Как Крым свяжет Россию и Африку – эксперт - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Как Крым свяжет Россию и Африку – эксперт

Крым, как и весь Юг России, являются "окном" нашей страны в Африку с точки зрения развития взаимовыгодных, и прежде всего торговых отношений. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T19:19

2024-07-31T19:19

2024-07-31T19:19

александр ирхин

африка

радио "спутник в крыму"

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политика

россия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Крым, как и весь Юг России, являются "окном" нашей страны в Африку с точки зрения развития взаимовыгодных, и прежде всего торговых отношений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, советник председателя Законодательного собрания Севастополя Александр Ирхин.По словам Ирхина, Африка очень богата природными ресурсами, борьбу за которые сегодня ведут многие крупные мировые игроки. При этом она остается малоразработанным континентом, несмотря на то, что там присутствуют крупные компании, отметил политолог.Чтобы успешно конкурировать на африканском континенте, выстраивая при этом взаимовыгодное сотрудничество с местными народами, России предстоит вспоминать советский опыт, считает Ирхин.Поскольку в основе международных отношений всегда лежит экономика, а построение наших эффективных коммуникаций с Африкой традиционно проходило через Черное и Средиземное моря, наладить связь по новым правилам, которые диктует современная геополитическая обстановка, способен Крым и в целом Юг России, считает Ирхин.Ранее постоянный представитель РК при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов высказал мнение, что Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Россию через Крым.По итогам Ялтинского международного форума, прошедшего в ноябре 2023 года, он заявил РИА Новости Крым, что соответствующие договоренности уже есть, но для утверждения новых судоходных маршрутов "потребуются определенные федеральные решения".Читайте также на РИА Новости Крым:Опыт Крыма поможет наладить отношения России и Африки: эксперты Госдумы Парадокс Африки: что показала СВО России и Западу США уступают России свое влияние в Африке – американские эксперты

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, африка, мнения, политика, россия, в мире