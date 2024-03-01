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Опыт Крыма поможет наладить отношения России и Африки: эксперты Госдумы

Опыт Крыма поможет наладить отношения России и Африки: эксперты Госдумы - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Опыт Крыма поможет наладить отношения России и Африки: эксперты Госдумы

Эксперты прошедшего в пятницу совета по развитию и поддержке всестороннего партнерства со странами Африки при Государственной думе России подчеркнули роль новых РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T21:48

2024-03-01T21:48

2024-03-01T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Эксперты прошедшего в пятницу совета по развитию и поддержке всестороннего партнерства со странами Африки при Государственной думе России подчеркнули роль новых регионов и Крыма в налаживании отношений между Россией и Африкой. Речь шла не только о политическом, но и экономическом сотрудничестве. В частности, директор Института Африки РАН, профессор Ирина Абрамова отметила, что признание от стран Африки Крыму и новым регионам России можно получить, наладив крепкие экономически связи."Все это регионы с богатым потенциалом. Там есть огромные возможности для развития сельскохозяйственного производства. На Донбассе, например, есть промышленность, в том числе тяжелая. Уже сейчас политическое признание этих регионов может пойти через рост их экономического взаимодействия с африканскими странами, многие из которых тоже были под санкциями. Думаю, что и сами африканские страны также будут заинтересованы в развитии отношений с этими регионами", - сказала она в интервью корреспонденту РИА Новости Крым. По мнению Абрамовой, помимо поставок сельхозпродукции, Крым может предложить Африке электротехническое оборудование, развивать сотрудничество в военной сфере и безопасности, технологии очистки воды. Россия в целом также может поставлять в Африку железнодорожные вагоны, фармацевтические продукты и продукты металлургической промышленности, нефтехимического производства, автомобили."Вы не представляете, каким спросом до сих пор там пользуются "УАЗы", даже больше, чем "КамАЗы". Есть колоссальное количество возможностей, в том числе в российских регионах", - говорит она.При этом, по мнению эксперта, необходимо выстраивать прямые отношения со странами Африки и расширять географию южных портов, используя порты не только Черного, но и Азовского морей. Стоит отметить, что впервые в заседании экспертного совета при Госдуме по развитию партнерства со странами Африке приняли участие двое крымчан. По мнению одного из них, Сергея Мельника, именно в Крыму в свое время отрабатывались технологические и управленческие решения, которые теперь в связи с санкциями распространились на всю Россию. В заключении заседания экспертного совета при Госдуме было отмечено, что России крайне необходимо создавать объединяющую структуру, которая занималась бы в первую очередь экономическим сотрудничеством с африканским континентом, так как на сегодняшний день есть множество разрозненных структур, не связанных между собой. "Бизнес не консультируется с экспертами, а в самой Африке существуют немало откровенных мошенников, готовых якобы консультировать русские фирмы, на самом деле заводя их в тупик. Крым в 2014-2016 годах проходил похожую фазу, когда появился спрос на специалистов по взаимоотношениях с полуостровом, и, соответственно, возникло много ложных проводников", - подчеркнул Мельник. Ирина Абрамова в решении этого вопроса призвала использовать опыт Советского Союза, в котором существовало министерство внешней торговли, и начинать готовить специалистов для него уже сейчас, начиная со школьной скамьи."Нужно реанимировать его в широком смысле, но назвать его не "внешней торговли", а "внешних связей", потому что торговля – это важный, но не единственный элемент. Вопрос и в том, кто там будет работать, потому что много лет специалисты не готовились. А в первую очередь нужны африканисты-экономисты", - резюмировала профессор.

https://crimea.ria.ru/20231025/afrika-otkroet-novye-bezopasnye-marshruty-v-krym-1132317278.html

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