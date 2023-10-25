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Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым
Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым
Африканские партнеры пообещали непременно изыскать возможности открыть свободные маршруты судоходства между Африкой и Крымом, вопреки стараниям Запада этому... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-25T20:58
2023-10-26T08:15
эксклюзивы риа новости крым
георгий мурадов
крым
россия
мнения
африка
ялтинский международный форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Африканские партнеры пообещали непременно изыскать возможности открыть свободные маршруты судоходства между Африкой и Крымом, вопреки стараниям Запада этому помешать, а крымские власти обратятся в федеральные структуры для их утверждения. Об этом по итогам Ялтинского международного форума РИА Новости Крым сообщил постоянный представитель РК при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По словам Мурадова, Африка "имеет необъятные возможности для экономического, общественного, политического сотрудничества" с Россией в целом и Крымом в частности.По его словам, встреча с африканскими партнерами в рамках Ялтинского международного форума в очередной раз доказала, что в налаживании связей заинтересованы обе стороны. И одна из задач, которую уже решают совместно, имеет цель "отрегулировать очень важные проблемы, связанные с приемом судов, которые будут идти из Крыма в африканские страны".По его словам, соответствующие договоренности уже есть. Но для утверждения новых судоходных маршрутов "потребуются определенные федеральные решения".По словам Мурадова, рассчитываться за товары смогут разными способами – они также обсуждаются как альтернативы долларам и евро в условиях западного ограничительного прессинга.Мурадов отметил, что самым ценным после таких встреч, как Ялтинский форум, является то, что Крым продолжает "выигрывать друзей", и сейчас уже ясно: поддержка республики и ее российского статуса в мире ширится, исключением не является и Европа."У нас было много представителей международной ассоциаций друзей Крыма из европейских стран. И они сигнализируют, что общественное европейское мнение все более и более негативно настроено в отношении американской политики подрыва экономического положения Европы и создания больших проблем с помощью односторонних и нелегитимных ограничений, которые ведут, по сути, к разрушению мировой торговли вопреки всем принципам. Мы обсуждали вопрос, как правильно выстроить наше сотрудничество в сложившихся условиях и как всему этому противодействовать", – сказал Мурадов, отметив, что по итогам встреч в Москве были выработаны "интересные способы борьбы".Ранее Мурадов высказал мнение о том, зачем Зеленский врет о Черноморском флоте в Крыму, а профессор, политолог из Севастополя Александр Чемшит назвал главное оружие Соединенных Штатов Америки и высказал мнение, как противостоять ему поможет БРИКС.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка Севастополь наладит торговлю с Африкой
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Анна Петрова
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георгий мурадов, крым, россия, мнения, африка, ялтинский международный форум
Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым

Мурадов: Крым договаривается о разработке свободных судоходных маршрутов в Африку

20:58 25.10.2023 (обновлено: 08:15 26.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Африканские партнеры пообещали непременно изыскать возможности открыть свободные маршруты судоходства между Африкой и Крымом, вопреки стараниям Запада этому помешать, а крымские власти обратятся в федеральные структуры для их утверждения. Об этом по итогам Ялтинского международного форума РИА Новости Крым сообщил постоянный представитель РК при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, Африка "имеет необъятные возможности для экономического, общественного, политического сотрудничества" с Россией в целом и Крымом в частности.
"Это континент, который сердцем и душой повернут к нашей стране. И они прекрасно понимают, что Крым – географически самая близкая к африканскому континенту российская территория. Всего лишь четыре дня морскому судну надо, чтобы дойти от Крыма до Африки – до Египта, Александрии, и чуть больше, если мы идем на Запад или Восток. Необъятное количество проектов может быть реализовано", – сказал Мурадов.
По его словам, встреча с африканскими партнерами в рамках Ялтинского международного форума в очередной раз доказала, что в налаживании связей заинтересованы обе стороны. И одна из задач, которую уже решают совместно, имеет цель "отрегулировать очень важные проблемы, связанные с приемом судов, которые будут идти из Крыма в африканские страны".

"Вы знаете, что наши противники всеми силами пытаются заблокировать свободу судоходства, из Крыма особенно. Тем не менее, с африканскими нашими друзьями мы договорились, что они обязательно найдут такие возможности открытия свободных маршрутов судоходства к Африке", – заявил Мурадов.

По его словам, соответствующие договоренности уже есть. Но для утверждения новых судоходных маршрутов "потребуются определенные федеральные решения".

"И мы как Республика Крым, как региональные власти будем, конечно, обращаться в федеральные структуры для того, чтобы наладить такого рода маршруты", – отметил постпред.

По словам Мурадова, рассчитываться за товары смогут разными способами – они также обсуждаются как альтернативы долларам и евро в условиях западного ограничительного прессинга.

"Мы договариваемся с нашими друзьями, что будем проводить расчеты в рублях или других валютах дружественных нам государств. Есть и возможность осуществления расчета по системе клиринга, то есть взаимного зачета за поставляемую продукцию. Они свою – нам, мы – им. Эта система применялась в советский период, и сейчас о ней много говорят как о вполне эффективно действующей", – пояснил он.

Мурадов отметил, что самым ценным после таких встреч, как Ялтинский форум, является то, что Крым продолжает "выигрывать друзей", и сейчас уже ясно: поддержка республики и ее российского статуса в мире ширится, исключением не является и Европа.
"У нас было много представителей международной ассоциаций друзей Крыма из европейских стран. И они сигнализируют, что общественное европейское мнение все более и более негативно настроено в отношении американской политики подрыва экономического положения Европы и создания больших проблем с помощью односторонних и нелегитимных ограничений, которые ведут, по сути, к разрушению мировой торговли вопреки всем принципам. Мы обсуждали вопрос, как правильно выстроить наше сотрудничество в сложившихся условиях и как всему этому противодействовать", – сказал Мурадов, отметив, что по итогам встреч в Москве были выработаны "интересные способы борьбы".
Ранее Мурадов высказал мнение о том, зачем Зеленский врет о Черноморском флоте в Крыму, а профессор, политолог из Севастополя Александр Чемшит назвал главное оружие Соединенных Штатов Америки и высказал мнение, как противостоять ему поможет БРИКС.
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