https://crimea.ria.ru/20231025/afrika-otkroet-novye-bezopasnye-marshruty-v-krym-1132317278.html

Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым

Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым

Африканские партнеры пообещали непременно изыскать возможности открыть свободные маршруты судоходства между Африкой и Крымом, вопреки стараниям Запада этому... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-25T20:58

2023-10-25T20:58

2023-10-26T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Африканские партнеры пообещали непременно изыскать возможности открыть свободные маршруты судоходства между Африкой и Крымом, вопреки стараниям Запада этому помешать, а крымские власти обратятся в федеральные структуры для их утверждения. Об этом по итогам Ялтинского международного форума РИА Новости Крым сообщил постоянный представитель РК при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По словам Мурадова, Африка "имеет необъятные возможности для экономического, общественного, политического сотрудничества" с Россией в целом и Крымом в частности.По его словам, встреча с африканскими партнерами в рамках Ялтинского международного форума в очередной раз доказала, что в налаживании связей заинтересованы обе стороны. И одна из задач, которую уже решают совместно, имеет цель "отрегулировать очень важные проблемы, связанные с приемом судов, которые будут идти из Крыма в африканские страны".По его словам, соответствующие договоренности уже есть. Но для утверждения новых судоходных маршрутов "потребуются определенные федеральные решения".По словам Мурадова, рассчитываться за товары смогут разными способами – они также обсуждаются как альтернативы долларам и евро в условиях западного ограничительного прессинга.Мурадов отметил, что самым ценным после таких встреч, как Ялтинский форум, является то, что Крым продолжает "выигрывать друзей", и сейчас уже ясно: поддержка республики и ее российского статуса в мире ширится, исключением не является и Европа."У нас было много представителей международной ассоциаций друзей Крыма из европейских стран. И они сигнализируют, что общественное европейское мнение все более и более негативно настроено в отношении американской политики подрыва экономического положения Европы и создания больших проблем с помощью односторонних и нелегитимных ограничений, которые ведут, по сути, к разрушению мировой торговли вопреки всем принципам. Мы обсуждали вопрос, как правильно выстроить наше сотрудничество в сложившихся условиях и как всему этому противодействовать", – сказал Мурадов, отметив, что по итогам встреч в Москве были выработаны "интересные способы борьбы".Ранее Мурадов высказал мнение о том, зачем Зеленский врет о Черноморском флоте в Крыму, а профессор, политолог из Севастополя Александр Чемшит назвал главное оружие Соединенных Штатов Америки и высказал мнение, как противостоять ему поможет БРИКС.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка Севастополь наладит торговлю с Африкой

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

георгий мурадов, крым, россия, мнения, африка, ялтинский международный форум