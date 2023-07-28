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Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка
Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка
Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T20:32
2023-07-28T20:32
владимир путин (политик)
россия
африка
политика
саммит россия – африка
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль", – сказал Путин на брифинге по итогам экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".Также страны-участники мероприятия подтвердили приверженность формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН, отметил российский лидер."Определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперацией между Россией и странами континента", – добавил Путин.Кроме того, "отфиксирована совместная решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности".Президент РФ высоко оценил итоги совместной работы в рамках форума и выразил уверенность, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия народов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. В нем участвуют 49 стран, 17 из них представлены главами государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зернаТоварооборот между Россией и Египтом вырос на треть – ПутинРоссия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
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владимир путин (политик), россия, африка, политика, саммит россия – африка, экономика, в мире, новости
Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка

Путин: РФ и Африка договорились нарастить торговлю и переходить на расчеты в нацвалютах

20:32 28.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль", – сказал Путин на брифинге по итогам экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".
Также страны-участники мероприятия подтвердили приверженность формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН, отметил российский лидер.
"Определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперацией между Россией и странами континента", – добавил Путин.
Кроме того, "отфиксирована совместная решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности".
Президент РФ высоко оценил итоги совместной работы в рамках форума и выразил уверенность, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия народов.
"Подготовлена и согласована основная декларация второго саммита Россия – Африка и ряд тематических деклараций. В подготовленных документах содержатся положения о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, к принятию готов и план действий "Форума партнерства Россия - Африка" на период 2023-2026 годов", – сообщил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. В нем участвуют 49 стран, 17 из них представлены главами государств.
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Владимир Путин (политик)РоссияАфрикаПолитикаСаммит Россия – АфрикаЭкономикаВ миреНовости
 
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