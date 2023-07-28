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Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка

Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка

Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T20:32

2023-07-28T20:32

2023-07-28T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль", – сказал Путин на брифинге по итогам экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".Также страны-участники мероприятия подтвердили приверженность формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН, отметил российский лидер."Определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперацией между Россией и странами континента", – добавил Путин.Кроме того, "отфиксирована совместная решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности".Президент РФ высоко оценил итоги совместной работы в рамках форума и выразил уверенность, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия народов.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. В нем участвуют 49 стран, 17 из них представлены главами государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зернаТоварооборот между Россией и Египтом вырос на треть – ПутинРоссия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, африка, политика, саммит россия – африка, экономика, в мире, новости