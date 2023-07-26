https://crimea.ria.ru/20230726/tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-egiptom-vyros-na-tret--putin-1130319917.html

Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин

Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин

Товарооборот между Россией и Египтом увеличился почти на треть в прошлом году и прибавил еще 5 процентов в текущем, сотрудничество между странами будет... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T21:13

2023-07-26T21:13

2023-07-26T21:16

россия

египет

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Египтом увеличился почти на треть в прошлом году и прибавил еще 5 процентов в текущем, сотрудничество между странами будет наращиваться и далее. Об этом завил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с египетским лидером Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.Он подчеркнул готовность России продолжать укреплять сотрудничество в торговой сфере, а также отметил мощные совместные проекты в области энергетики, в частности по строительству атомной электростанции, подчеркнув, что работа в этом направлении идет по плану."В этом год проходят мероприятия в рамках года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта, что будет и дальше сближать народы наших стран", - выразил уверенность российский лидер.В свою очередь Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси согласился по всем позициям и отметил особый характер отношений между государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – СоломенцевПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морейРоссия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС

https://crimea.ria.ru/20230131/egipet-zainteresovan-v-portakh-kryma---muradov-1126700502.html

россия

египет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, египет, владимир путин (политик), политика, экономика, новости