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Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин
Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин
Товарооборот между Россией и Египтом увеличился почти на треть в прошлом году и прибавил еще 5 процентов в текущем, сотрудничество между странами будет... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T21:13
2023-07-26T21:16
россия
египет
владимир путин (политик)
политика
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Египтом увеличился почти на треть в прошлом году и прибавил еще 5 процентов в текущем, сотрудничество между странами будет наращиваться и далее. Об этом завил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с египетским лидером Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.Он подчеркнул готовность России продолжать укреплять сотрудничество в торговой сфере, а также отметил мощные совместные проекты в области энергетики, в частности по строительству атомной электростанции, подчеркнув, что работа в этом направлении идет по плану."В этом год проходят мероприятия в рамках года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта, что будет и дальше сближать народы наших стран", - выразил уверенность российский лидер.В свою очередь Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси согласился по всем позициям и отметил особый характер отношений между государствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – СоломенцевПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морейРоссия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
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россия, египет, владимир путин (политик), политика, экономика, новости
Товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин

Путин заявил об укреплении торговых связей между Россией и Египтом

21:13 26.07.2023 (обновлено: 21:16 26.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Египтом увеличился почти на треть в прошлом году и прибавил еще 5 процентов в текущем, сотрудничество между странами будет наращиваться и далее. Об этом завил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с египетским лидером Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.
"В прошлом году товарооборот вырост на 28,8% по нашей статистике. За пять месяцев текущего года прибавил еще 5% к базе прошлого года. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится на Египет", - констатировал российский лидер.
Он подчеркнул готовность России продолжать укреплять сотрудничество в торговой сфере, а также отметил мощные совместные проекты в области энергетики, в частности по строительству атомной электростанции, подчеркнув, что работа в этом направлении идет по плану.
"В этом год проходят мероприятия в рамках года гуманитарного сотрудничества РФ и Египта, что будет и дальше сближать народы наших стран", - выразил уверенность российский лидер.
В свою очередь Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси согласился по всем позициям и отметил особый характер отношений между государствами.
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