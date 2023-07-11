Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев
Соломенцев: порты Крыма можно задействовать для принятия грузов из Белоруссии в Африку
16:08 11.07.2023 (обновлено: 17:39 11.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Порты Крыма могут быть задействованы для принятия различных товаров, которые следуют в Африку и страны Персидского залива, в частности из Белоруссии. Такое мнение высказал врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, которая состоялась 11 июля в Доме Москвы, пишет "Sputnik Беларусь".
По словам Соломенцева, еще большие перспективы развития товарооборота между Россией и Белоруссией откроются, если задействовать для перевалки грузов порты Крыма, а именно Феодосийский и Керченский.
"И дальше на юг, через Черное море, Средиземное море – в северную Африку, страны Персидского залива. Это короткое плечо, и есть дискуссия на эту тему. Мне кажется, что это очень перспективное направление. Объемы, которые можно возить через крымские порты, могут быть в разы больше, чем это происходит сейчас. А крымские порты достаточно пока не нагружены, в частности, белорусской продукцией", – сказал Соломенцев.
По его словам, это взаимовыгодное сотрудничество, поскольку порты Крыма способны принимать самые разные грузы, а "из Белоруссии есть что возить". В частности, это могут быть калийные удобрения, нефтехимия, продукция машиностроения и многое другое.
Соломенцев добавил, что в части сотрудничества с Беларусью есть хорошие перспективы и для развития совместного рыболовства.
"Еще одна интересная тема, которую мы обсуждаем – это создание в будущем совместной белорусско-российской рыболовной флотилии для ловли в Черном и Средиземном морях, а также на западном побережье Африки", – заявил он, отметив, что на форуме "Россия – Африка" эта тема будет обсуждается.
Ранее о том, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров говорил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
Также глава республики Сергей Аксенов заявлял, что Крым готов предложить Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС. В частности, он отмечал, что Крым и Севастополь готовы предоставить Египту порты для транспортировки товаров.
Читайте также на РИА Новости Крым: