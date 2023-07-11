https://crimea.ria.ru/20230711/tovary-v-afriku-khotyat-vozit-iz-belorussii-cherez-krym--solomentsev-1129982789.html

Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев

Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – Соломенцев

Порты Крыма могут быть задействованы для принятия различных товаров, которые следуют в Африку и страны Персидского залива, в частности из Белоруссии. Такое... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T16:08

2023-07-11T16:08

2023-07-11T17:39

крым

белоруссия

экспорт продукции из крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Порты Крыма могут быть задействованы для принятия различных товаров, которые следуют в Африку и страны Персидского залива, в частности из Белоруссии. Такое мнение высказал врио постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Михаил Соломенцев на презентации туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, которая состоялась 11 июля в Доме Москвы, пишет "Sputnik Беларусь".По словам Соломенцева, еще большие перспективы развития товарооборота между Россией и Белоруссией откроются, если задействовать для перевалки грузов порты Крыма, а именно Феодосийский и Керченский.По его словам, это взаимовыгодное сотрудничество, поскольку порты Крыма способны принимать самые разные грузы, а "из Белоруссии есть что возить". В частности, это могут быть калийные удобрения, нефтехимия, продукция машиностроения и многое другое.Соломенцев добавил, что в части сотрудничества с Беларусью есть хорошие перспективы и для развития совместного рыболовства.Ранее о том, что крымские порты могут использоваться для экспорта белорусских товаров говорил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Также глава республики Сергей Аксенов заявлял, что Крым готов предложить Белоруссии свои порты в качестве южных морских ворот ЕАЭС. В частности, он отмечал, что Крым и Севастополь готовы предоставить Египту порты для транспортировки товаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделкеЕгипет заинтересован в портах Крыма - МурадовПочему белорусский бизнес заинтересован в портах Крыма – взгляд из Минска

https://crimea.ria.ru/20230522/kak-krym-sposoben-svyazat-ekonomiku-rossii-i-belorussii-1128826804.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белоруссия, экспорт продукции из крыма, экономика, новости