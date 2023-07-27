https://crimea.ria.ru/20230727/putin-rossiya-besplatno-postavit-stranam-afriki-po-25-50-tysyach-tonn-zerna-1130326447.html

Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна

В ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T12:31

2023-07-27T12:31

2023-07-27T12:47

владимир путин (политик)

урожай зерновых культур

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россия

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африка

саммит россия – африка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.Путин в ходе выступления также коснулся прекращения участия РФ в "зерновой сделке". Он напомнил, что за почти год ее функционирования из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, прежде всего, в ЕС. Тогда как на долю таких стран как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось менее 3% от общего объема – меньше одного миллиона тонн.Президент РФ отметил, что Москва пошла на участие в "зерновой сделке" в том числе с учетом содержащихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений, прежде всего, в интересах беднейших стран. Однако на деле не было выполнено ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта продовольствия и удобрений.Глава государства заверил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки.Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономикуЭрдоган попал в собственную ловушку – политологИдущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

россия

африка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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