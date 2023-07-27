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Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
В ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T12:31
2023-07-27T12:31
2023-07-27T12:47
владимир путин (политик)
урожай зерновых культур
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саммит россия – африка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.Путин в ходе выступления также коснулся прекращения участия РФ в "зерновой сделке". Он напомнил, что за почти год ее функционирования из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, прежде всего, в ЕС. Тогда как на долю таких стран как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось менее 3% от общего объема – меньше одного миллиона тонн.Президент РФ отметил, что Москва пошла на участие в "зерновой сделке" в том числе с учетом содержащихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений, прежде всего, в интересах беднейших стран. Однако на деле не было выполнено ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта продовольствия и удобрений.Глава государства заверил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки.Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономикуЭрдоган попал в собственную ловушку – политологИдущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
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владимир путин (политик), урожай зерновых культур, урожай, россия, в мире, африка, саммит россия – африка
Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
Путин: Россия бесплатно доставит и передаст странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
12:31 27.07.2023 (обновлено: 12:47 27.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие месяцы Россия безвозмездно поставит беднейшим странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив его бесплатную доставку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.
"Мы будем готовы уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям", – сказал российский лидер.
Путин в ходе выступления также коснулся прекращения участия РФ в "зерновой сделке". Он напомнил, что за почти год ее функционирования из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, прежде всего, в ЕС. Тогда как на долю таких стран как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось менее 3% от общего объема – меньше одного миллиона тонн.
Президент РФ отметил, что Москва пошла на участие в "зерновой сделке" в том числе с учетом содержащихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений, прежде всего, в интересах беднейших стран. Однако на деле не было выполнено ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта продовольствия и удобрений.
"Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами удобрений нуждающимся беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. Остальное осталось в руках европейцев, и это несмотря на то, что речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться", – подчеркнул Путин.
Глава государства заверил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки.
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