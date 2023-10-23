https://crimea.ria.ru/20231023/biznesmeny-iz-turtsii-i-afriki-khotyat-rabotat-v-krymu-1132270494.html

Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму

Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Бизнесмены из Турции и Африки хотят работать в Крыму

На Ялтинском международном форуме, который открылся сегодня в Москве, упор делается на экономическое сотрудничество с Африкой, но присутствуют гости из самых... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T18:17

2023-10-23T18:17

2023-10-23T18:17

ялтинский международный форум

ярослав иванченко

крым

новости крыма

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африка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На Ялтинском международном форуме, который открылся сегодня в Москве, упор делается на экономическое сотрудничество с Африкой, но присутствуют гости из самых разных стран, в частности Турции – большая турецкая делегация бизнесменов заинтересована работать в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель исполкома Черноморской ассоциации международного сотрудничества, замдиректора ГАУ "Деловой культурный центр Республики Крым" Ярослав Иванченко, который принимает участие в мероприятиях."Упор сделан сегодня на экономическое сотрудничество с Африкой. Очень большие делегации из различных африканских стран, и, я надеюсь, что у нас будут развиваться хорошие экономические отношения, для этого есть очень много возможностей. По итогам обсуждения можно будет говорить о проектах", – сказал Иванченко.Обсуждения проходят и за столом переговоров, и в перерывах между сессиями, отметил он, и уже видно, что заинтересованных сотрудничать с Крымом немало и из других стран."Приехала большая делегация бизнеса из Турции, которая заинтересована работать в Крыму. Мы еще будем обсуждать эти проекты", – добавил Иванченко.В частности, по его словам, сегодня обговариваются вопросы, касающиеся расширения портовой инфраструктуры в Крыму, в том числе с привлечением иностранных инвестиций."Есть очень много крымских бизнесменов, которые говорят об этом. Это программа, которая давно у нас обсуждалась: сделать Крым южными торговыми воротами России. Она действительно очень важна, и по этому пути будем двигаться", – поделился Иванченко.По его словам, многие участники выразили надежду на то, что в будущем году Ялтинский форум пройдет в традиционном месте – Ялте. А также отметил рост числа друзей Крыма по всему миру, несмотря на оказываемое на них давление.Участие в двухдневном Ялтинском международном форуме, который проходит в "Президент-отеле" в Москве, принимают представители около 60 стран, в том числе клубы друзей Крыма из более чем в 40 государств. В первый день, 23 октября, проходят мероприятия в рамках форума "Друзья Крыма – друзья России". В одном из залов заседание конгресса открыл председатель координационного комитета международной ассоциации друзей Крыма, экс-премьер Словакии Ян Чарногурский. В другом проходит заседание Крымско-Африканского делового совета, на котором в режиме дискуссии участники "обсуждают возможности установления деловых связей с республикой Крым и делают свои предложения". В третьем работает молодежная сессия "Будущее в наших руках" с участием студентов из ближнего и дальнего зарубежья, в частности Белоруссии и Африки.24 октября участников объединит VIII Конференция "Крым в современном международном контексте", и день тоже обещает быть насыщенным, отметил Иванченко."Конференция будет проходить под темой "Международное сотрудничество в условиях конфронтации и санкций". Состоятся две сессии. Одна их них – "Народы свободного мира против неофашизма и неоколониализма". Вторая – "Как остановить маховик санкционной войны. После заседаний этих секций будет принято итоговое заявление по результатам конференции", – уточнил он.Главный смысл всех мероприятий форума – "обсудить пути развития международных контактов и усиления борьбы против агрессивной политики США и НАТО в нынешней сложной международной обстановке".Ранее в Севастополе прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Черноморское сотрудничество – 2023", в рамках которой эксперты подняли вопросы, связанные с политической, военно-политической и экономической ситуацией макрорегионального масштаба Причерноморья и предложили свои пути решения проблем в условиях новых вызовов для России в Черноморском регионе. Читайте также на РИА Новости Крым:Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка Севастополь наладит торговлю с Африкой

https://crimea.ria.ru/20231023/krym-pomozhet-stroit-novyy-miroporyadok--konstantinov-1132268676.html

https://crimea.ria.ru/20230801/krym-budet-nalazhivat-tesnye-svyazi-s-obschestvennikami-kitaya-i-turtsii-1130475169.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

ялтинский международный форум, ярослав иванченко, крым, новости крыма, турция, африка, экономика, политика, россия, бизнес, москва