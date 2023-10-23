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Ялтинский международный форум 2023 открылся в Москве

Ялтинский международный форум 2023 открылся в Москве - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Ялтинский международный форум 2023 открылся в Москве

Ялтинский международный форум открылся в Москве, торжественную церемонию открыли постпред РК Георгий Мурадов и председатель Госсовета Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T14:14

2023-10-23T14:14

2023-10-23T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ялтинский международный форум открылся в Москве, торжественную церемонию открыли постпред РК Георгий Мурадов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Крыма при президенте РФ.По словам Константинова, решение провести форум в Москве было принято для удобства его гостей, так как с посещением Крыма для многих в данный момент есть определенные логистические трудности.Участие в форуме принимают представители более 40 стран, в том числе Африканского континента. В рамках мероприятий программы, которая очень насыщенная, обсуждаются самые актуальные задачи взаимодействия Крыма и России в целом с зарубежными партнерами в вопросах внешнеторгового, инвестиционного и инфраструктурного сотрудничества.Как сообщалось ранее, проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) было перенесено с сентября текущего года на более поздний срок.Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год. Как ранее сообщал глава республики, мероприятие планировалось провести в сентябре этого года в Москве, приурочив его к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.I Ялтинский международный экономический форум прошел 17-18 апреля 2015 года. В нём приняли участие более 600 человек из 13 стран мира. Организаторы форума оценили приток инвестиций в экономику региона по итогам мероприятия в 500 миллионов долларов.II ЯМЭФ состоялся 14-16 апреля 2016 года. Его участниками стали 1100 человек из 26 стран мира, в том числе Австралии, Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Италии, Китая, Малайзии, Молдавии, Польши, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии. На полях форума были подписаны соглашения на более чем 70 миллиардов рублей, в том числе о строительстве нового аэровокзального комплекса а аэропорта Симферополь. Всего в работе форума приняли участие 26 представителей официальных делегаций и более 40 представителей бизнеса.III ЯМЭФ состоялся 20-22 апреля 2017 года. Количество участников составило 2200 человек из 46 стран мира, в том числе Катара, Польши, Сербии, США, Палестины, Туниса, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Бразилии. По итогам ЯМЭФ-2017 подписаны договоры и соглашения более чем на 100 млрд рублей.IV ЯМЭФ проходил 19-21 апреля 2018 года. Было подписано 70 соглашений на 162 млрд рублей. В форуме приняли участие более 3 тысяч человек из 71 страны мира.V ЯМЭФ проходил в период с 17 по 20 апреля 2019 года. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Товары в Африку хотят возить из Белоруссии через Крым – СоломенцевПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морейРоссия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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