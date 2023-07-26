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ЯМЭФ-2023 снова перенесли
ЯМЭФ-2023 снова перенесли - РИА Новости Крым, 26.07.2023
ЯМЭФ-2023 снова перенесли
Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено с сентября текущего года на более поздний срок. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T10:00
2023-07-26T10:00
2023-07-26T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено с сентября текущего года на более поздний срок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства региона.Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год. Как ранее сообщал глава республики, мероприятие планировалось провести в сентябре этого года в Москве, приурочив его к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФБанк России принял решение повысить ключевую ставкуКадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рук
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ямэф, сергей аксенов, ялта, крым, экономика
ЯМЭФ-2023 снова перенесли
Аксенов: проведение ЯМЭФ-2023 перенесено на более поздний срок
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июл – РИА Новости Крым. Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено с сентября текущего года на более поздний срок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства региона.
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.
В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.
Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года
, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год. Как ранее сообщал глава республики, мероприятие планировалось провести в сентябре этого года в Москве, приурочив его к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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