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Кадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рук

Кадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рук - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Кадровый голод: аграриям Крыма не хватает рабочих рук

Сельхозпредприятиям Крыма не хватает сотрудников. О возможных вариантах решения кадровой проблемы на селе рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым министр... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T15:48

2023-07-22T15:48

2023-07-22T15:48

минсельхоз крыма

сельское хозяйство

андрей савчук

крым

красногвардейский район

василий грабован

владимир передерий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Сельхозпредприятиям Крыма не хватает сотрудников. О возможных вариантах решения кадровой проблемы на селе рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Закончив техникум, молодой аграрий разово получает 250 тысяч рублей, а выпускнику вуза платят 350 тысяч рублей. Есть вероятность, что эти суммы увеличатся – Минсельхоз делает соответствующий запрос, подчеркнул министр.Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован рассказал, что на селе нужны механизаторы, трактористы, водители. Для решения проблемы с кадрами в том числе проводятся встречи со школьниками, студентами. За последние пять лет наметилась положительная динамика: растет количество детей, желающих поступить в учебные заведения, связанные с сельским хозяйством. Например, в Красногвардейском агропромышленном техникуме конкурс среди абитуриентов уже составляет 3-4 человека на место.Жалуется на кадровый голод и руководитель одного из сельхозпредприятий Крыма Владимир Передерий: "80 процентов наших работников – пенсионеры. Молодежь не стремится работать, например, на большегрузах. А мы приобретаем новые трактора, которые оснащены современными технологиями – с ними разберется только молодой специалист. Есть у нас проблема и с механизаторами".Чтобы изменить кадровую ситуацию к лучшему, на этом предприятии ищут молодых людей, которым оплачивают обучение и обещают среднегодовую заработную палату порядка 60-70 тысяч рублей.Для привлечения и удержания молодежи в сельской местности создают комфортные условия проживания. Например, строят детские и спортивные площадки, делают капитальный ремонт домов культуры.По мнению министра сельского хозяйства Андрея Савчука, производитель сельхозпродукции должен понять, что на земле молодому специалисту нужно зарабатывать больше, чем если он будет, например, раскладывать товары в магазинах. А развитие сельского хозяйства положительно скажется на экономике Крыма в целом.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в КрымуБез дегустации никак: виноделы о решении готовить сомелье в вузах страныКак помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение

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минсельхоз крыма, сельское хозяйство, андрей савчук, крым, красногвардейский район, василий грабован, владимир передерий