https://crimea.ria.ru/20221101/kak-pomoch-rebenku-vybrat-professiyu-i-uchebnoe-zavedenie--mnenie-1125179882.html

Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение

Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение

Внутренняя мотивация к личному и профессиональному развитию все реже встречается у современных подростков. При поступлении в вузы и колледжи они ориентируются... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T07:28

2022-11-01T07:28

2022-11-01T06:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Внутренняя мотивация к личному и профессиональному развитию все реже встречается у современных подростков. При поступлении в вузы и колледжи они ориентируются на выбор родителей, страх перед ЕГЭ или престиж специальности. Такое мнение озвучила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Якубова Анжелика Лучинкина в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Лучинкина рассказала, что у школьников нет четкой мотивации для поступления в вуз или колледж. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного анкетирования, в котором участвуют первокурсники.По ее словам, в большинстве случаев мотивацией для поступления в колледж после 9 класса служит страх перед ЕГЭ и сделанный родителями выбор. Однако, это лишает подростка внутренней мотивации и желания развиваться.Современных детей оберегают с самого детства и не дают принимать решения самостоятельно, убеждена Лучинкина. В подростковом возрасте такому ребенку сложно ориентироваться в своих желаниях, в том числе по окончанию школы.Руководствуясь внешней мотивацией, подростки выбирают и вуз, ориентируясь на престиж профессии и заработок, который она может принести в будущем, а не на желание становиться профессионалом в определенной отрасли.Такая проблема формировалась последние 20 лет, когда семьи все больше и больше зацикливались на свои детях и их успешности в жизни, считает Лучинкина. Следовательно, чтобы преодолеть сложившуюся вокруг замотивированности подростков на развитие и профессиональный рост нужно менять систему общения и воспитания и начинать не с ребенка, а с родителя, резюмировала Лучинкина.В заключении специалист дала совет гиперответственным родителям и рекомендовала задуматься о том, какой будет их жизнь после взросления детей и естественной утраты беспрекословного авторитета.Ранее специалисты назвали средние баллы для поступления в крупные вузы Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221030/rebenka-travyat-v-shkole-kak-raspoznat-i-chto-delat-1125082971.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, образование в крыму и севастополе, образование в россии