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Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение
Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение
Внутренняя мотивация к личному и профессиональному развитию все реже встречается у современных подростков. При поступлении в вузы и колледжи они ориентируются... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T07:28
2022-11-01T06:23
совет эксперта
образование в крыму и севастополе
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Внутренняя мотивация к личному и профессиональному развитию все реже встречается у современных подростков. При поступлении в вузы и колледжи они ориентируются на выбор родителей, страх перед ЕГЭ или престиж специальности. Такое мнение озвучила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Якубова Анжелика Лучинкина в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Лучинкина рассказала, что у школьников нет четкой мотивации для поступления в вуз или колледж. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного анкетирования, в котором участвуют первокурсники.По ее словам, в большинстве случаев мотивацией для поступления в колледж после 9 класса служит страх перед ЕГЭ и сделанный родителями выбор. Однако, это лишает подростка внутренней мотивации и желания развиваться.Современных детей оберегают с самого детства и не дают принимать решения самостоятельно, убеждена Лучинкина. В подростковом возрасте такому ребенку сложно ориентироваться в своих желаниях, в том числе по окончанию школы.Руководствуясь внешней мотивацией, подростки выбирают и вуз, ориентируясь на престиж профессии и заработок, который она может принести в будущем, а не на желание становиться профессионалом в определенной отрасли.Такая проблема формировалась последние 20 лет, когда семьи все больше и больше зацикливались на свои детях и их успешности в жизни, считает Лучинкина. Следовательно, чтобы преодолеть сложившуюся вокруг замотивированности подростков на развитие и профессиональный рост нужно менять систему общения и воспитания и начинать не с ребенка, а с родителя, резюмировала Лучинкина.В заключении специалист дала совет гиперответственным родителям и рекомендовала задуматься о том, какой будет их жизнь после взросления детей и естественной утраты беспрекословного авторитета.Ранее специалисты назвали средние баллы для поступления в крупные вузы Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221030/rebenka-travyat-v-shkole-kak-raspoznat-i-chto-delat-1125082971.html
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совет эксперта, образование в крыму и севастополе, образование в россии
Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение

Почему ребенок не может определиться в профессии и как ему помочь – эксперт

07:28 01.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПодростки. Архивное фото
Подростки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Внутренняя мотивация к личному и профессиональному развитию все реже встречается у современных подростков. При поступлении в вузы и колледжи они ориентируются на выбор родителей, страх перед ЕГЭ или престиж специальности. Такое мнение озвучила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Якубова Анжелика Лучинкина в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Лучинкина рассказала, что у школьников нет четкой мотивации для поступления в вуз или колледж. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного анкетирования, в котором участвуют первокурсники.
По ее словам, в большинстве случаев мотивацией для поступления в колледж после 9 класса служит страх перед ЕГЭ и сделанный родителями выбор. Однако, это лишает подростка внутренней мотивации и желания развиваться.
"Внутренняя мотивация появляется лишь тогда, когда ребенок поступил, отрабатывает и вовлекается в процесс. Если этот уровень вовлеченности высокий, то мы получаем внутреннюю мотивацию и человек хочет дальше развиваться в профессии. У нас же очень много внешней мотивации, а ответов "Я всю жизнь мечтал быть…" не так много. И это говорит не об инфантильности, а о выученной беспомощности", – констатирует эксперт.
Современных детей оберегают с самого детства и не дают принимать решения самостоятельно, убеждена Лучинкина. В подростковом возрасте такому ребенку сложно ориентироваться в своих желаниях, в том числе по окончанию школы.
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Руководствуясь внешней мотивацией, подростки выбирают и вуз, ориентируясь на престиж профессии и заработок, который она может принести в будущем, а не на желание становиться профессионалом в определенной отрасли.
Такая проблема формировалась последние 20 лет, когда семьи все больше и больше зацикливались на свои детях и их успешности в жизни, считает Лучинкина. Следовательно, чтобы преодолеть сложившуюся вокруг замотивированности подростков на развитие и профессиональный рост нужно менять систему общения и воспитания и начинать не с ребенка, а с родителя, резюмировала Лучинкина.
В заключении специалист дала совет гиперответственным родителям и рекомендовала задуматься о том, какой будет их жизнь после взросления детей и естественной утраты беспрекословного авторитета.
Ранее специалисты назвали средние баллы для поступления в крупные вузы Крыма.
 
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