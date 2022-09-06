https://crimea.ria.ru/20220906/spros-ne-otvechaet-predlozheniyu-chto-proiskhodit-na-rynke-truda-v-krymu-1124419409.html

Спрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в Крыму

Спрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Спрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в Крыму

На предприятиях Крыма не хватает специалистов сельскохозяйственной отрасли – квалифицированных работников недостаточно, а те что есть, не готовы переезжать из... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T14:45

2022-09-06T14:45

2022-09-06T14:45

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На предприятиях Крыма не хватает специалистов сельскохозяйственной отрасли – квалифицированных работников недостаточно, а те что есть, не готовы переезжать из крупных городов, чтобы трудиться в регионах. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказала начальник отдела организации содействия трудоустройству населения республиканского "Центра занятости населения" Марина Кулиш."Проблема крымского рынка труда в первую очередь состоит в том, что спрос не отвечает предложению. Если на сегодняшний день в сельском хозяйстве требуются квалифицированные кадры, то они, как правило, отсутствуют по месту необходимого приложения труда, и наоборот, все квалифицированные кадры проживают в крупных городах и не готовы ехать работать в сельской местности", – сказала она.В тоже время, самыми востребованными среди крымчан направлениями обучения и переквалификации являются основы предпринимательской деятельности, гостиничный бизнес, бухгалтерия и менеджмент со знанием 1С, отметила Кулиш.Наиболее благоприятная ситуация складывается в промышленной и санаторно-курортной сферах, считает замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский, особенно в Ялте и Симферополе, "где есть промышленные предприятия и рабочие места".При этом Михалевский отметил, что работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах со специальным и средне-специальным образованием.Так, в аграрных регионах республики отмечается высокая напряженность на рынке труда. По словам Михалевского, в сельскохозяйственных районах Крыма не создаются новые рабочие места, из-за чего на трех-четырех соискателей приходится лишь одна вакансия.Он подчеркнул, что с 2017 года министерство труда Республики Крым проводит прогноз потребности в рабочих кадрах на семилетний период, взаимодействуя с работодателями, службой занятости, профсоюзами и министерством образования. Так, в 2023 году предприятиям Крыма потребуется около девяти тысяч новых работников, в основном технических специальностей.Ранее эксперт в области рынка труда Волкина рассказала, какие специальности востребованы в Крыму и сколько работодатели готовы платить своим специалистам.

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https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html

https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-v-krymu-ne-khvataet-detskikh-vrachey--mnenie-1124187734.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика