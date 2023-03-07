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Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – Аксенов
Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – Аксенов
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году состоится в Москве в связи с логистическими особенностями, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T11:00
2023-03-07T11:00
2023-03-07T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году состоится в Москве в связи с логистическими особенностями, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В мероприятии примут участие представители новых субъектов РФ.Новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля, добавил руководитель региона.ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие рискиКрымские предприниматели стали чаще брать кредитыВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
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Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – Аксенов
Аксенов: Ялтинский международный экономический форум в этом году состоится в Москве
11:00 07.03.2023 (обновлено: 11:46 07.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году состоится в Москве в связи с логистическими особенностями, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В этом году проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве в связи с определенными логистическими особенностями", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В мероприятии примут участие представители новых субъектов РФ.
Новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля, добавил руководитель региона.
ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.
В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.
Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год.
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