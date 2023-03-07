https://crimea.ria.ru/20230307/yaltinskiy-ekonomicheskiy-forum-proydet-ne-v-krymu--aksenov-1127384596.html

Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – Аксенов

Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – Аксенов - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – Аксенов

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году состоится в Москве в связи с логистическими особенностями, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T11:00

2023-03-07T11:00

2023-03-07T11:46

ямэф

ямэф-2023

сергей аксенов

крым

экономика

москва

общество

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111608/50/1116085041_0:980:1899:2048_1920x0_80_0_0_2e4b587b74610bd26f7c976e81804bea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году состоится в Москве в связи с логистическими особенностями, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В мероприятии примут участие представители новых субъектов РФ.Новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля, добавил руководитель региона.ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие рискиКрымские предприниматели стали чаще брать кредитыВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году

https://crimea.ria.ru/20230228/v-krymu-ozhidayut-rosta-ekonomiki-na-34-v-sleduyuschem-godu-1127248685.html

крым

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямэф, ямэф-2023, сергей аксенов, крым, экономика, москва, общество, новости, новости крыма