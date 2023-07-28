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Севастополь наладит торговлю с Африкой - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Севастополь наладит торговлю с Африкой
Севастополь наладит торговлю с Африкой - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Севастополь наладит торговлю с Африкой
Севастополь будет сотрудничать с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T20:44
2023-07-28T20:44
севастополь
михаил развожаев
африка
саммит россия – африка
экономика
политика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Севастополь будет сотрудничать с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры и образования. Соответствующее соглашение подписано в рамках саммита Россия – Африка. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Севастополь и муниципалитет города Энтеббе... подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора, который принял участие в саммите в формате видео-конференц-связи.По словам Развожаева, для Севастополя это "первое в новейшей истории соглашение" с этим африканским городом. Он отметил, что с мэром муниципалитета Энтеббе Фабрисом Бреда Рулинда обсуждалось сотрудничество в сфере бизнеса и культурных проектов, а также взаимодействие между университетами. Что касается торгово-экономических свзей, то предприниматели, в том числе участники рыбопромышленного кластера Севастополя, "уже выразили заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Уганда", отметил Развожаев."Мы будем рады видеть наших африканских партнеров в Севастополе", – заключил глава города.В Санкт-Петербурге по поручению губернатора на саммите Россия – Африка работают вице-губернатор Мария Литовко и директор департамента экономического развития Денис Профатилов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25 – 50 тысяч тонн зернаАфросоюз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделкиТоварооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин
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севастополь, михаил развожаев, африка, саммит россия – африка, экономика, политика, новости крыма
Севастополь наладит торговлю с Африкой

Севастополь будет сотрудничать с африканским Энтеббе в торгово-экономической сфере

20:44 28.07.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь будет сотрудничать с африканским Энтеббе в торгово-экономической сфере
Севастополь будет сотрудничать с африканским Энтеббе в торгово-экономической сфере
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Севастополь будет сотрудничать с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры и образования. Соответствующее соглашение подписано в рамках саммита Россия – Африка. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Севастополь и муниципалитет города Энтеббе... подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора, который принял участие в саммите в формате видео-конференц-связи.
По словам Развожаева, для Севастополя это "первое в новейшей истории соглашение" с этим африканским городом. Он отметил, что с мэром муниципалитета Энтеббе Фабрисом Бреда Рулинда обсуждалось сотрудничество в сфере бизнеса и культурных проектов, а также взаимодействие между университетами. Что касается торгово-экономических свзей, то предприниматели, в том числе участники рыбопромышленного кластера Севастополя, "уже выразили заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Уганда", отметил Развожаев.
"Мы будем рады видеть наших африканских партнеров в Севастополе", – заключил глава города.
В Санкт-Петербурге по поручению губернатора на саммите Россия – Африка работают вице-губернатор Мария Литовко и директор департамента экономического развития Денис Профатилов.
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СевастопольМихаил РазвожаевАфрикаСаммит Россия – АфрикаЭкономикаПолитикаНовости Крыма
 
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