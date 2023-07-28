https://crimea.ria.ru/20230728/sevastopol-naladit-torgovlyu-s-afrikoy-1130374526.html

Севастополь наладит торговлю с Африкой

Севастополь наладит торговлю с Африкой - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Севастополь наладит торговлю с Африкой

Севастополь будет сотрудничать с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T20:44

2023-07-28T20:44

2023-07-28T20:44

севастополь

михаил развожаев

африка

саммит россия – африка

экономика

политика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130374405_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_b19c2943901a91782e9248f330699e44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Севастополь будет сотрудничать с портовым городом Энтеббе (Республика Уганда, Восточная Африка) в торгово-экономической сфере, а также в области науки, культуры и образования. Соответствующее соглашение подписано в рамках саммита Россия – Африка. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Севастополь и муниципалитет города Энтеббе... подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора, который принял участие в саммите в формате видео-конференц-связи.По словам Развожаева, для Севастополя это "первое в новейшей истории соглашение" с этим африканским городом. Он отметил, что с мэром муниципалитета Энтеббе Фабрисом Бреда Рулинда обсуждалось сотрудничество в сфере бизнеса и культурных проектов, а также взаимодействие между университетами. Что касается торгово-экономических свзей, то предприниматели, в том числе участники рыбопромышленного кластера Севастополя, "уже выразили заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Уганда", отметил Развожаев."Мы будем рады видеть наших африканских партнеров в Севастополе", – заключил глава города.В Санкт-Петербурге по поручению губернатора на саммите Россия – Африка работают вице-губернатор Мария Литовко и директор департамента экономического развития Денис Профатилов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25 – 50 тысяч тонн зернаАфросоюз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделкиТоварооборот между Россией и Египтом вырос на треть – Путин

https://crimea.ria.ru/20230728/torgovlya-i-raschety-v-natsvalyutakh-putin-podvel-itogi-foruma-rossiya-afrika-1130373418.html

севастополь

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, африка, саммит россия – африка, экономика, политика, новости крыма