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Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку
Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку
Представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки – этот вопрос... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T09:21
2023-07-27T09:21
владимир путин (политик)
африка
зерновая сделка
политика
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки – этот вопрос для Африки приоритетный.Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, участвующий в саммите Россия – Африка.По словам Ассумани, последствия приостановки действия зерновой сделки затрагивают весь мир, но особенно Африку в части социально-экономических вопросов, поэтому для этого континента решение проблему является приоритетом.Он добавил, что важных вопросов много: "На самом деле все в приоритете". Подчеркнув, разрешение украино-российского конфликта мирным путем исключило бы проблему транспортировки зерна из повестки.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. До этого Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений российского производства на мировые рынки.Ранее в Москве неоднократно заявляли, что часть сделки, связанная с интересами РФ, не работает, а зерно из Украины идет преимущественно в Европу, а не в Африку, в нуждающиеся страны.При этом РФ не исключает, что вернется к сделке при определенных условиях. Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), африка, зерновая сделка, политика, экономика, новости
Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку

Ассумани: представители стран Африки намерены обсудить с Путиным зерновую сделку

09:21 27.07.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки – этот вопрос для Африки приоритетный.
Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, участвующий в саммите Россия – Африка.
По словам Ассумани, последствия приостановки действия зерновой сделки затрагивают весь мир, но особенно Африку в части социально-экономических вопросов, поэтому для этого континента решение проблему является приоритетом.
"Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим ее (зерновую сделку) с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение", – сказал Ассумани.
Он добавил, что важных вопросов много: "На самом деле все в приоритете". Подчеркнув, разрешение украино-российского конфликта мирным путем исключило бы проблему транспортировки зерна из повестки.
"Если там опустят оружие, проблемы не будет. А пока этого не происходит, я думаю, что проблема зерновых и удобрений касается всех", – отметил Ассумани.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. До этого Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений российского производства на мировые рынки.
Ранее в Москве неоднократно заявляли, что часть сделки, связанная с интересами РФ, не работает, а зерно из Украины идет преимущественно в Европу, а не в Африку, в нуждающиеся страны.
При этом РФ не исключает, что вернется к сделке при определенных условиях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Владимир Путин (политик)АфрикаЗерновая сделкаПолитикаЭкономикаНовости
 
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