https://crimea.ria.ru/20230727/afrosoyuz-obsudit-s-putinym-vozmozhnost-vozobnovit-zernovuyu-sdelku-1130323246.html

Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку

Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Афросоюз обсудит с Путиным возможность возобновить зерновую сделку

Представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки – этот вопрос... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T09:21

2023-07-27T09:21

2023-07-27T09:21

владимир путин (политик)

африка

зерновая сделка

политика

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки – этот вопрос для Африки приоритетный.Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, участвующий в саммите Россия – Африка.По словам Ассумани, последствия приостановки действия зерновой сделки затрагивают весь мир, но особенно Африку в части социально-экономических вопросов, поэтому для этого континента решение проблему является приоритетом.Он добавил, что важных вопросов много: "На самом деле все в приоритете". Подчеркнув, разрешение украино-российского конфликта мирным путем исключило бы проблему транспортировки зерна из повестки.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. До этого Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений российского производства на мировые рынки.Ранее в Москве неоднократно заявляли, что часть сделки, связанная с интересами РФ, не работает, а зерно из Украины идет преимущественно в Европу, а не в Африку, в нуждающиеся страны.При этом РФ не исключает, что вернется к сделке при определенных условиях. Читайте также на РИА Новости Крым:Как прекращение зерновой сделки изменит мировую экономику Эрдоган попал в собственную ловушку – политолог Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), африка, зерновая сделка, политика, экономика, новости