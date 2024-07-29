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Парадокс Африки: что показала СВО России и Западу

Парадокс Африки: что показала СВО России и Западу - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Парадокс Африки: что показала СВО России и Западу

Специальная военная операция России на Украине проявила истинные цели коллективного Запада в его отношениях с незападным миром, в частности Россией и Африкой,... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T08:39

2024-07-29T08:39

2024-07-29T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Специальная военная операция России на Украине проявила истинные цели коллективного Запада в его отношениях с незападным миром, в частности Россией и Африкой, четко указав правильный путь, которым должна двигаться наша страна. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем переходной экономики Института Африки РАН, член научного совета при Совбезе России, профессор Денис Дегтерев.Настоящий расизмПо словам Дегтерева, это может звучать для многих парадоксально, но Россия и Африка находятся на одной стороне истории, и россияне сегодня гораздо ближе к африканцам, чем к европейцам в существующей мир-системе.Одним из последних тому подтверждений стало известное заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европа – цветущий сад, за которым простираются джунгли. Это следует понимать не иначе как признание коллективным Западом своей политики превосходства, которой следуют Европа и США уже не одно десятилетие, сказал Дегтерев.Так, Евросоюз рассматривает как свои сырьевые придатки все территории в границах условной окружности с центром в Германии и радиусом до 3 тысяч километров, говорит эксперт. Стало быть, туда попадает оставшиеся у Украины земли, существенная часть России и Африки, а также Азии."Круг захватывает территорию вплоть до Гвинейского залива на юге, а на востоке до Казахстана. Это те "джунгли", которые обеспечивают безбедное существование "сада". Это прежде всего природные ресурсы, но и рабочая сила в рамках контролируемой миграции", – сказал Дегтерев.По разные стороны историиПримером тому – попытки СССР интегрироваться в западный мир, наиболее активные в 1980-х годах. А также последствия экономического сотрудничества Африки с Западом после того, как Советский Союз перестал активно поддерживать процесс ее деколонизации. И все это в то время, когда на континенте Международный валютный фонд (МВФ) провел программы структурной перестройки."И здесь мы тоже на одной стороне истории с африканцами. Просто у них все раньше началось. И если нашу страну сильно ослабили, то у них дошло до того, что государства полуразрушили. И все, что было до середины 1970-х – надежды, вера, национальное самосознание, книги, промышленное производство – больше не вернулось", – добавил он.Ярким доказательством того, что в контексте отношений с коллективным Западом Россия и Африка жили и живут в одной парадигме, стали события 2022 года, считает Дегтерев. Причем некоторые из них, по его словам, выглядели парадоксально."Все очень сильно проявилось после 24 февраля 2022 года, когда в Генассамблее ООН пошло голосование по антироссийским резолюциям и коллективный Запад, все страны НАТО и основные союзники США вне альянса, встали вместе против России. А Африка не поддержала ни санкции, ни резолюции. И что самое парадоксальное: был ряд стран, например, Эритрея, которая в поддержку России стала голосовать. А в Эритрее торговля с РФ от общего объема составляет, может, 1-2%. И она приняла нашу сторону. После этого и в нашей внешней политике очень большая произошла переоценка, мы прозрели", – рассказал эксперт.Он отметил, что все африканские страны сегодня под санкциями Запада, и это тоже нас объединяет. "У них президенты все под санкциями, некоторые под приговорами МУС. Кто более-менее за суверенное развитие, тот сразу становится целью", – заметил Дегтерев.Путь определенКак все устроено и какими должны быть отношения с Западом и Африкой, хорошо понимали в Советском Союзе в середине прошлого века, говорит Дегтерев. Потому в экспорте СССР была высокая доля машин и оборудования прежде всего за счет Африки, а также Азии."СССР делал тысячи объектов, строил заводы, в том числе тяжелого машиностроения. То есть был преимущественно не сырьевой экспорт, как стало с 90-х", – заметил эксперт.При этом коллективному Западу ни тогда, ни сейчас это не нужно – им нужно наше сырье, природные ресурсы, подчеркивает Дегтерев. А значит, у России есть лишь один верный путь к новому миропорядку, и проходит он по нашим собственным следам."И заключается в многократном усилении сотрудничества с периферийными странами. То есть единственный способ избежать того, чтобы не быть сырьевым придатком – сотрудничество со странами Африки и Азии, поставка машин и оборудования. А это тысячи смежных предприятий на территории РФ и высокотехнологичные производства. Вот к этому мы сейчас и возвращаемся", – заключил эксперт.Ранее, в апреле текущего года, ряд американских аналитиков заявили, что США теряют позиции в Африке, тогда как Россия продолжает укреплять на этом континенте свое влияние, подобное которому когда-то имел СССР. Читайте также на РИА Новости Крым:Опыт Крыма поможет наладить отношения России и Африки: эксперты Госдумы Крым станет южными воротами России для сотрудничества с Африкой – Мурадов БРИКС – новый центр многополярного мира на фоне борьбы США за гегемонию

https://crimea.ria.ru/20230728/torgovlya-i-raschety-v-natsvalyutakh-putin-podvel-itogi-foruma-rossiya-afrika-1130373418.html

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африка, россия, история, нато, европа, европейский союз (ес), политика, в мире, мнения, денис дегтерев