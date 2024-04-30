https://crimea.ria.ru/20240430/ssha-ustupayut-rossii-svoe-vliyanie-v-afrike--amerikanskie-eksperty-1136956512.html

США уступают России свое влияние в Африке – американские эксперты

США уступают России свое влияние в Африке – американские эксперты - РИА Новости Крым, 30.04.2024

США уступают России свое влияние в Африке – американские эксперты

США теряют позиции в Африке, тогда как Россия продолжает укреплять на этом континенте свое влияние, подобное которому когда-то имел СССР. К такому выводу... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T10:45

2024-04-30T10:45

2024-04-30T10:45

сша

африка

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. США теряют позиции в Африке, тогда как Россия продолжает укреплять на этом континенте свое влияние, подобное которому когда-то имел СССР. К такому выводу приходят американские аналитики, их доводы приводит РИА Новости. О том, что влияние Соединенных Штатов в Африке начинает теперь уже стремительно ослабевать, наглядно свидетельствуют недавние события в Нигере и Чаде, отмечает военный эксперт, редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. Власти Нигера в марте объявили недействительным соглашение о военном сотрудничестве с США, заявив, что оно "было навязано" Вашингтоном. Правительство соседнего Чада на днях также поставило под сомнение документ о сотрудничестве с Америкой в сфере безопасности, которым, в частности, определись условия пребывания американских военнослужащих на территории страны. В Вашингтоне сообщают, что условия вывода военных из Нигера уже обсуждаются, а окончательного решения о выводе контингента из Чада пока нет. Однако обе эти ситуации вокруг африканских стран говорят о тенденции, считает Кузмаров. По его мнению, требования двух стран отражают растущее противодействие со стороны государств Африки на военное присутствие США в регионе. По его мнению, "искоренить в одночасье" военное присутствие США в регионе не удастся, однако его сворачивание, пускай и поступательное, будет иметь для континента безусловно положительные последствия, убежден аналитик, поскольку Вашингтон "в значительной степени подпитывает там нестабильность и терроризм". Это мнение разделяет директор независимого аналитического Центра мира и свободы Иван Эланд. Говоря о борьбе с терроризмом, эксперт выразил уверенность в том, что Россия могла бы сыграть для Африки гораздо более благотворную роль, чем ее геополитический соперник. Он считает, что американским политикам, одержимым идеей конкуренции с Москвой по всему миру, пора признать, что Россия уже давно и успешно борется с исламским экстремизмом, ее влияние в регионе неоспоримо и стабилизирует ситуацию, значит, не нужно чинить ей препятствия. По мнению почетного профессора политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскапа, позиции РФ в Африке усиливаются до небывалого за многие годы уровня, что во многом стало возможным благодаря "заметному потеплению" в отношениях к РФ африканских стран."Их симпатии смещаются в сторону России", – заметил Гросскап. По его оценке, Москва не просто "значительно укрепляет свои позиции" на африканском континенте – ее влияние растет и стремится к тому, которого "у нее не было со времен распада Советского союза". На днях проправительственная нигерийская онлайн-платформа The Street Journal сообщила, что Нигерия выводит свои национальные золотовалютные резервы из Соединенных Штатов. На минувшей неделе Конгресс США не только принял законопроект о помощи Украине на $61 млрд, одобрил помощь Израилю и Таиланду, но и проголосовал за конфискацию российских активов в пользу Украины. Читайте также на РИА Новости Крым: США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль

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африка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, африка, политика, в мире, республика чад