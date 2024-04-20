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США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль - РИА Новости Крым, 20.04.2024
США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T21:52
2024-04-20T21:58
дмитрий песков
мария захарова
кремль
министерство иностранных дел рф (мид рф)
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, конфискация российских активов в любом случае нанесет непоправимый ущерб имиджу США, поскольку многие инвесторы, вкладывающие в эту страну, будут вынуждены "спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Киеву – прямое спонсирование террористической деятельности.В субботу Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию замороженных российских активов и их передачу Украине. Соответствующий законопроект передан на рассмотрение Сената.
https://crimea.ria.ru/20240420/palata-predstaviteley-ssha-prinyala-zakonoproekt-o-pomoschi-kievu-na-61-mlrd-1136725812.html
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дмитрий песков, мария захарова, кремль, министерство иностранных дел рф (мид рф), замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов
США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль

Россия ответит на конфискацию своих активов в США – Песков

21:52 20.04.2024 (обновлено: 21:58 20.04.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается закона о конфискации российских активов, нужно еще разобраться с деталями... Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", – цитирует представителя Кремля издание Life.

По его словам, конфискация российских активов в любом случае нанесет непоправимый ущерб имиджу США, поскольку многие инвесторы, вкладывающие в эту страну, будут вынуждены "спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Киеву – прямое спонсирование террористической деятельности.

"Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню – вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю – прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе", – написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

В субботу Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию замороженных российских активов и их передачу Украине. Соответствующий законопроект передан на рассмотрение Сената.
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Палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву на $61 млрд
 
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