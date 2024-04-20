США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль
Россия ответит на конфискацию своих активов в США – Песков
21:52 20.04.2024 (обновлено: 21:58 20.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается закона о конфискации российских активов, нужно еще разобраться с деталями... Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", – цитирует представителя Кремля издание Life.
По его словам, конфискация российских активов в любом случае нанесет непоправимый ущерб имиджу США, поскольку многие инвесторы, вкладывающие в эту страну, будут вынуждены "спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Киеву – прямое спонсирование террористической деятельности.
"Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню – вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю – прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе", – написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
В субботу Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию замороженных российских активов и их передачу Украине. Соответствующий законопроект передан на рассмотрение Сената.