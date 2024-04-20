https://crimea.ria.ru/20240420/ssha-pridetsya-otvetit-za-konfiskatsiyu-zamorozhennykh-aktivov--kreml-1136726854.html

США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль

США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль - РИА Новости Крым, 20.04.2024

США придется ответить за конфискацию замороженных активов – Кремль

Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T21:52

2024-04-20T21:52

2024-04-20T21:58

дмитрий песков

мария захарова

кремль

министерство иностранных дел рф (мид рф)

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Соединенным Штатам Америки придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, и со стороны России это вряд ли будут временные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, конфискация российских активов в любом случае нанесет непоправимый ущерб имиджу США, поскольку многие инвесторы, вкладывающие в эту страну, будут вынуждены "спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение США военной помощи Киеву – прямое спонсирование террористической деятельности.В субботу Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию замороженных российских активов и их передачу Украине. Соответствующий законопроект передан на рассмотрение Сената.

https://crimea.ria.ru/20240420/palata-predstaviteley-ssha-prinyala-zakonoproekt-o-pomoschi-kievu-na-61-mlrd-1136725812.html

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2024

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