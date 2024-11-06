https://crimea.ria.ru/20241106/rossiya-dolzhna-stat-ostrovom-spaseniya-dlya-normalnykh-evropeytsev--mnenie-1141660406.html

Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение

Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение

Россия должна всемерно способствовать переселению своих соотечественников на Родину из стран Европы, став своего рода "островом спасения" для людей с... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T19:01

2024-11-06T19:01

2024-11-06T19:01

крым

владимир константинов

ялтинский международный форум

общество

россия

европа

мнения

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия должна всемерно способствовать переселению своих соотечественников на Родину из стран Европы, став своего рода "островом спасения" для людей с нормальными традиционными ценностями. Это будет одним из эффективных методов противостояния гегемонии Запада. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов в выступлении на Ялтинском международном форуме.Политик констатировал, что сейчас Россия практически лишена возможности оказывать гуманитарную поддержку соотечественникам в постсоветских государствах и странах Центральной и Восточной Европы, поддерживать легальную работу в них русских общин и культурных центров. По его мнению, следует "всемерно способствовать переселению наших соотечественников на Родину".По словам главы крымского Госсовета, "все, кто хочет жить своим трудом, растить детей и внуков, иметь отца и мать, а не "родителя №1" и "родителя №2", кто продолжает делить людей на мужчин и женщин, а не плутать в бесчисленном множестве гендеров – должен знать, что для них в России есть убежище".При этом сильный сигнал о нормальной жизни в России пойдет по миру только в том случае, если российское общество само окончательно порвет с практикой поклонения перед Западом и полностью сосредоточится на достройке Русского мира, подчеркнул Константинов.6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латиницеНа Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов

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европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, ялтинский международный форум, общество, россия, европа, мнения, политика, коллективный запад