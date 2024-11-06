Рейтинг@Mail.ru
Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/rossiya-dolzhna-stat-ostrovom-spaseniya-dlya-normalnykh-evropeytsev--mnenie-1141660406.html
Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
Россия должна всемерно способствовать переселению своих соотечественников на Родину из стран Европы, став своего рода "островом спасения" для людей с... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T19:01
2024-11-06T19:01
крым
владимир константинов
ялтинский международный форум
общество
россия
европа
мнения
политика
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140226170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a4b533b6288772a1400acb991e29022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия должна всемерно способствовать переселению своих соотечественников на Родину из стран Европы, став своего рода "островом спасения" для людей с нормальными традиционными ценностями. Это будет одним из эффективных методов противостояния гегемонии Запада. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов в выступлении на Ялтинском международном форуме.Политик констатировал, что сейчас Россия практически лишена возможности оказывать гуманитарную поддержку соотечественникам в постсоветских государствах и странах Центральной и Восточной Европы, поддерживать легальную работу в них русских общин и культурных центров. По его мнению, следует "всемерно способствовать переселению наших соотечественников на Родину".По словам главы крымского Госсовета, "все, кто хочет жить своим трудом, растить детей и внуков, иметь отца и мать, а не "родителя №1" и "родителя №2", кто продолжает делить людей на мужчин и женщин, а не плутать в бесчисленном множестве гендеров – должен знать, что для них в России есть убежище".При этом сильный сигнал о нормальной жизни в России пойдет по миру только в том случае, если российское общество само окончательно порвет с практикой поклонения перед Западом и полностью сосредоточится на достройке Русского мира, подчеркнул Константинов.6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латиницеНа Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов
крым
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140226170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e2a67121d0589c0581f9ab19e24a87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, ялтинский международный форум, общество, россия, европа, мнения, политика, коллективный запад
Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение

РФ должна стать "островом спасения" для европейцев с нормальными ценностями – Константинов

19:01 06.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Россия должна всемерно способствовать переселению своих соотечественников на Родину из стран Европы, став своего рода "островом спасения" для людей с нормальными традиционными ценностями. Это будет одним из эффективных методов противостояния гегемонии Запада. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов в выступлении на Ялтинском международном форуме.
Политик констатировал, что сейчас Россия практически лишена возможности оказывать гуманитарную поддержку соотечественникам в постсоветских государствах и странах Центральной и Восточной Европы, поддерживать легальную работу в них русских общин и культурных центров. По его мнению, следует "всемерно способствовать переселению наших соотечественников на Родину".
"Россия должна стать своего рода островом спасения для нормальных людей — тех, кто стремится спасти своих детей от ЛГБТ-пропаганды, ювенальной юстиции и сатанинских шабашей", - сказал он.
По словам главы крымского Госсовета, "все, кто хочет жить своим трудом, растить детей и внуков, иметь отца и мать, а не "родителя №1" и "родителя №2", кто продолжает делить людей на мужчин и женщин, а не плутать в бесчисленном множестве гендеров – должен знать, что для них в России есть убежище".
При этом сильный сигнал о нормальной жизни в России пойдет по миру только в том случае, если российское общество само окончательно порвет с практикой поклонения перед Западом и полностью сосредоточится на достройке Русского мира, подчеркнул Константинов.
6-7 ноября в Москве проходит Ялтинский международный форум (ЯМФ) - мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 40 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице
На Украине предали подвиг предков ради европейской баланды – Константинов
 
КрымВладимир КонстантиновЯлтинский международный форумОбществоРоссияЕвропаМненияПолитикаКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40Обновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
19:28В Севастополе открыли рейд
19:19Что подорожает в Крыму к Новому году
19:01Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
18:48Путин постановил отпраздновать 80-летие Жириновского
18:34Боевики атакуют Энергодар дронами
18:21Девушка сорвалась со 100-метровой скалы на Южном берегу Крыма
17:53Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиарды
17:26Взрывы и эвакуация – на севере Крыма будут ловить террористов
17:12В Севастополе остановили морской транспорт
16:57Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
16:39Был верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
16:29Лавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по Крыму
16:20В Крыму выбрали председателя Счетной палаты
16:07Больше 4 тысяч жителей Феодосии и пригорода остались без света
15:58Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса
15:46Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в США
15:33В Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
15:22Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
15:11В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2024
Лента новостейМолния