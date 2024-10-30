https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-poyavitsya-pervyy-naselennyy-punkt-bez-vyvesok-na-latinitse-1141473891.html

В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице

В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице

Крымский поселок Красногвардейское – райцентр Красногвардейского района – станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T15:11

2024-10-30T15:11

2024-10-30T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Крымский поселок Красногвардейское – райцентр Красногвардейского района – станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены рекламные вывески на латинице и содержащие иностранные слова. Об этом заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, инициатива направлена на сохранение чистоты русского языка и его защиту от заимствований.В целом, по убеждению Константинова, нужно бороться с использованием иностранных слов.В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.Ранее был принят закон о государственном языке, который расширил перечень сфер с его обязательным использованием. В настоящее время русский язык подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе, в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг) и т.д. Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языкомИностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногвардейское, владимир константинов, новости крыма, крым, общество