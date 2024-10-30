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В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице
В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице
Крымский поселок Красногвардейское – райцентр Красногвардейского района – станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T15:11
2024-10-30T15:11
2024-10-30T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Крымский поселок Красногвардейское – райцентр Красногвардейского района – станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены рекламные вывески на латинице и содержащие иностранные слова. Об этом заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, инициатива направлена на сохранение чистоты русского языка и его защиту от заимствований.В целом, по убеждению Константинова, нужно бороться с использованием иностранных слов.В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.Ранее был принят закон о государственном языке, который расширил перечень сфер с его обязательным использованием. В настоящее время русский язык подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе, в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг) и т.д. Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языкомИностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
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красногвардейское, владимир константинов, новости крыма, крым, общество
В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице
Рекламные вывески на латинице полностью заменят в крымском райцентре Красногвардейское
15:11 30.10.2024 (обновлено: 15:13 30.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Крымский поселок Красногвардейское – райцентр Красногвардейского района – станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены рекламные вывески на латинице и содержащие иностранные слова. Об этом заявил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Первым пилотным населенным пунктом, в котором будет проделана вся организационная работа по изменению рекламных вывесок, станет поселок Красногвардейское Красногвардейского района", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам спикера крымского парламента, инициатива направлена на сохранение чистоты русского языка и его защиту от заимствований.
В целом, по убеждению Константинова, нужно бороться с использованием иностранных слов.
В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.
Ранее был принят закон о государственном языке, который расширил перечень сфер с его обязательным использованием. В настоящее время русский язык подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти и организаций, деловой переписке, рекламе, в информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг) и т.д. Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.
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