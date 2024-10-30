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В Курской области отражены восемь новых атак украинских боевиков

В Курской области отражены восемь новых атак украинских боевиков - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Курской области отражены восемь новых атак украинских боевиков

Российские военные за минувшие сутки отразили в Курской области восемь контратак украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T14:32

2024-10-30T14:32

2024-10-30T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили в Курской области восемь контратак украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, рассказали в российском оборонном ведомстве.Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 103-й, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Ободы, Павловка и Хотень.За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28300 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиковВ Киеве повреждено здание Генштаба ВСУАрмия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу