https://crimea.ria.ru/20241030/o-povrezhdenii-zdaniya-genshtaba-vsu-v-kieve-soobschili-v-verkhovnoy-rade-1141467476.html

В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ

В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ

Обломки беспилотника были обнаружены ночью на крыше одного из зданий Генштаба ВСУ. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T12:22

2024-10-30T12:22

2024-10-30T12:24

новости

киев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

генштаб всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Обломки беспилотника были обнаружены ночью на крыше одного из зданий Генштаба ВСУ. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.По его словам, здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника.Других подробностей произошедшего политик не привел.На Украине сотнями взрывов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.По словам главы Запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, прозвучало не менее 355 взрывов и поступило пять сообщений о повреждении объектов инфраструктуры.Также энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в Роменском районе Сумской области.Неделей ранее объект критической инфраструктуры был поврежден на правом берегу Херсонщины. Также объекты критической инфраструктуры были поражены на севере Украины после взрывов в Сумах.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

киев

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, генштаб всу