https://crimea.ria.ru/20241027/sotni-vzryvov-progremeli-na-ukraine-1141375485.html
Сотни взрывов прогремели на Украине
Сотни взрывов прогремели на Украине - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Сотни взрывов прогремели на Украине
Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов на территории Украины. Об этом сообщают назначенные Киевом местные власти. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T10:39
2024-10-27T10:39
2024-10-27T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов на территории Украины. Об этом сообщают назначенные Киевом местные власти.Глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о трех сотнях ударов в ночь на воскресенье, в результате которых повреждена инфраструктура.По его словам, прозвучало не менее 355 взрывов, поступило пять сообщений о повреждении объектов инфраструктуры. Федоров не уточнил, о каких именно объектах инфраструктуры идет речь.Также энергетические объекты критической инфраструктуры были повреждены в Роменском районе Сумской области, сообщили в Telegram-канале областной администрации. Количество поврежденных объектов не уточняется.В Одессе вспыхнул крупный пожар и слышны звуки детонации, заявили местные СМИ.Также взрывы были слышны в Житомирской области и Киеве. По данным мэра украинской столицы, в пригороде ночью работали системы ПВО.Утром во вторник объект критической инфраструктуры был поврежден на правом берегу Херсонщины. Также объекты критической инфраструктуры были поражены на севере Украины после взрывов в Сумах.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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украина, взрыв, запорожье, сумская область, киев, житомирская область, в мире, новости, одесса, пожар, энергосистема украины
Сотни взрывов прогремели на Украине
На Украине взрывами повреждены объекты энергетической инфраструктуры
10:39 27.10.2024 (обновлено: 11:28 27.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов на территории Украины. Об этом сообщают назначенные Киевом местные власти.
Глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о трех сотнях ударов в ночь на воскресенье, в результате которых повреждена инфраструктура.
По его словам, прозвучало не менее 355 взрывов, поступило пять сообщений о повреждении объектов инфраструктуры. Федоров не уточнил, о каких именно объектах инфраструктуры идет речь.
Также энергетические объекты критической инфраструктуры были повреждены в Роменском районе Сумской области, сообщили в Telegram-канале областной администрации. Количество поврежденных объектов не уточняется.
В Одессе вспыхнул крупный пожар и слышны звуки детонации, заявили местные СМИ.
Также взрывы были слышны в Житомирской области и Киеве. По данным мэра украинской столицы, в пригороде ночью работали системы ПВО.
Утром во вторник объект критической инфраструктуры был поврежден
на правом берегу Херсонщины. Также объекты критической инфраструктуры были поражены на севере Украины после взрывов в Сумах
.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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