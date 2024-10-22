https://crimea.ria.ru/20241022/vzryvy-na-ukraine---goryat-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-1141255448.html

Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры

Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Сумской области Украины и подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T10:35

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2024-10-22T10:36

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инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Сумской области Украины и подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают назначенные Киевом местные власти.Утром во вторник объект критической инфраструктуры поврежден на правом берегу Херсонщины, сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о трех сотнях ударов, в результате которых повреждена инфраструктура.Как пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское пророссийское сопротивление, взрывы также гремели в Павлограде Днепропетровской области, в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, критическая инфраструктура, инфраструктура