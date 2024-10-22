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Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры
Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Сумской области Украины и подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T10:35
2024-10-22T10:35
2024-10-22T10:36
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инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Сумской области Украины и подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают назначенные Киевом местные власти.Утром во вторник объект критической инфраструктуры поврежден на правом берегу Херсонщины, сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о трех сотнях ударов, в результате которых повреждена инфраструктура.Как пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское пророссийское сопротивление, взрывы также гремели в Павлограде Днепропетровской области, в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, новости, критическая инфраструктура, инфраструктура
Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены в Сумах и двух подконтрольных Киеву областях
10:35 22.10.2024 (обновлено: 10:36 22.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Сумской области Украины и подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают назначенные Киевом местные власти.
Утром во вторник объект критической инфраструктуры поврежден на правом берегу Херсонщины, сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в Сумах на севере Украины, сообщила местная администрация. До этого в городе прогремели взрывы, информировали украинские СМИ.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о трех сотнях ударов, в результате которых повреждена инфраструктура.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское пророссийское сопротивление, взрывы также гремели в Павлограде Днепропетровской области, в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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