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Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине
Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине
Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также нефтебазе, обеспечивающей топливом подразделения ВСУ. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T12:39
2024-10-30T12:44
министерство обороны рф
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также нефтебазе, обеспечивающей топливом подразделения ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Также силы ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS производства США, авиационную бомбу Hammer производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области Город Селидово в ДНР полностью освобожден Новости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиков
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353
60
министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине

Военные аэродромы и нефтебаза поражены на Украине – Минобороны

12:39 30.10.2024 (обновлено: 12:44 30.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также нефтебазе, обеспечивающей топливом подразделения ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах", – сказано в сообщении.

Также силы ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS производства США, авиационную бомбу Hammer производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в оборонном ведомстве.
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