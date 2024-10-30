https://crimea.ria.ru/20241030/armiya-rossii-porazila-voennye-aerodromy-i-neftebazu-na-ukraine-1141468293.html

Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине

Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также нефтебазе, обеспечивающей топливом подразделения ВСУ. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T12:39

2024-10-30T12:39

2024-10-30T12:44

министерство обороны рф

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также нефтебазе, обеспечивающей топливом подразделения ВСУ. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Также силы ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS производства США, авиационную бомбу Hammer производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области Город Селидово в ДНР полностью освобожден Новости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, всу (вооруженные силы украины), потери всу