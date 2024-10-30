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Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее
Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее
Информация об адресах всех имеющихся убежищ должна быть размещена на сайтах администраций муниципальных образований, сообщил в ходе прямой линии в социальной... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T13:51
2024-10-30T13:57
мчс крыма
алексей еременко
крым
убежище
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Информация об адресах всех имеющихся убежищ должна быть размещена на сайтах администраций муниципальных образований, сообщил в ходе прямой линии в социальной сети "ВКонтакте" глава МЧС Крыма Алексей Еременко. Также информацию о размещении укрытий можно найти в специальных каналах в Telegram, добавил он. Для этого надо через поисковик найти чат-бот по вопросам гражданской обороны своего города. Например, такой чат-бот ведет администрация Симферополя. "Для уточнения информации в заявке необходимо указать адрес своего дома, и в ответе будет указано, какое укрытие закреплено за этим зданием", - пояснил глава МЧС Крыма.Убежищами в Крыму служат любые подвальные помещения, а также помещения без окон. На данный момент в регионе не планируют устанавливать модульные укрытия, но в случае необходимости это сделают быстро, заявлял ранее РИА Новости Крым спикер Госсовета республики Владимир Константинов. При этом он подчеркнул важность мобилизованности самих людей и необходимости проводить тренировки на случай угрозы.В Крыму с 3 февраля 2023 года бессрочно введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили установку модульных укрытийУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, алексей еременко, крым, убежище, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее

Убежища в Симферополе и других городах Крыма можно найти через чат-бот администраций - МЧС

13:51 30.10.2024 (обновлено: 13:57 30.10.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Информация об адресах всех имеющихся убежищ должна быть размещена на сайтах администраций муниципальных образований, сообщил в ходе прямой линии в социальной сети "ВКонтакте" глава МЧС Крыма Алексей Еременко.
"На официальных сайтах администраций вы можете ознакомиться с адресами бомбоубежищ, которые находятся на территории Республики Крым. Можно посмотреть адреса их расположения и уже для себя, для своих родных и близких, понимать, где в случае необходимости можно будет найти укрытие", - сказал Еременко.
Также информацию о размещении укрытий можно найти в специальных каналах в Telegram, добавил он. Для этого надо через поисковик найти чат-бот по вопросам гражданской обороны своего города. Например, такой чат-бот ведет администрация Симферополя.
"Для уточнения информации в заявке необходимо указать адрес своего дома, и в ответе будет указано, какое укрытие закреплено за этим зданием", - пояснил глава МЧС Крыма.
Убежищами в Крыму служат любые подвальные помещения, а также помещения без окон. На данный момент в регионе не планируют устанавливать модульные укрытия, но в случае необходимости это сделают быстро, заявлял ранее РИА Новости Крым спикер Госсовета республики Владимир Константинов. При этом он подчеркнул важность мобилизованности самих людей и необходимости проводить тренировки на случай угрозы.
В Крыму с 3 февраля 2023 года бессрочно введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МЧС КрымаАлексей ЕременкоКрымУбежищеБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
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