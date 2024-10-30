https://crimea.ria.ru/20241030/ubezhischa-v-simferopole-i-drugikh-gorodakh-kryma---kak-nayti-blizhayshee-1141470579.html

Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее

Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее

Информация об адресах всех имеющихся убежищ должна быть размещена на сайтах администраций муниципальных образований, сообщил в ходе прямой линии в социальной... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T13:51

2024-10-30T13:51

2024-10-30T13:57

мчс крыма

алексей еременко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Информация об адресах всех имеющихся убежищ должна быть размещена на сайтах администраций муниципальных образований, сообщил в ходе прямой линии в социальной сети "ВКонтакте" глава МЧС Крыма Алексей Еременко. Также информацию о размещении укрытий можно найти в специальных каналах в Telegram, добавил он. Для этого надо через поисковик найти чат-бот по вопросам гражданской обороны своего города. Например, такой чат-бот ведет администрация Симферополя. "Для уточнения информации в заявке необходимо указать адрес своего дома, и в ответе будет указано, какое укрытие закреплено за этим зданием", - пояснил глава МЧС Крыма.Убежищами в Крыму служат любые подвальные помещения, а также помещения без окон. На данный момент в регионе не планируют устанавливать модульные укрытия, но в случае необходимости это сделают быстро, заявлял ранее РИА Новости Крым спикер Госсовета республики Владимир Константинов. При этом он подчеркнул важность мобилизованности самих людей и необходимости проводить тренировки на случай угрозы.В Крыму с 3 февраля 2023 года бессрочно введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили установку модульных укрытийУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, алексей еременко, крым, убежище, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество