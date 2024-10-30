https://crimea.ria.ru/20241030/novosti-svo--poteri-ukrainy-za-sutki-prevysili-1600-boevikov-1141469690.html

Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков

Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков

ВСУ за сутки потеряли еще 1685 боевиков, вооружения и технику, в том числе западную, сообщается в среду в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T13:23

2024-10-30T13:23

2024-10-30T13:24

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1685 боевиков, вооружения и технику, в том числе западную, сообщается в среду в сводке Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" отражены две контратаки. Потери противника составили до 70 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и три гаубицы Д-30.Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили две контратаки, уничтожили до 520 боевиков, американские бронетранспортер М113 и гаубицу М777, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей, французскую самоходную артустановку Caesar, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боепрпасов.Группа "Центр" отразила 10 контратак. Противник потерял до 515 человек, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, отразила две вражеские контратаки, уничтожила до 115 солдат ВСУ, танк, восемь автомобилей, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.В зоне действия подразделений "Днепра" вражеские потери – до 55 солдат, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caesar и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Бойцы группировки "Запад" отразили пять контратак, разбили до 410 боевиков, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов, орудия Д-20 и американское М119, реактивную систему залпового огня "Верба", станцию РЭБ "Анклав-Н", пять полевых складов боеприпасов и освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Также накануне полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУАрмия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на УкраинеИдут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике

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