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Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков
Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков
ВСУ за сутки потеряли еще 1685 боевиков, вооружения и технику, в том числе западную, сообщается в среду в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T13:23
2024-10-30T13:24
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1685 боевиков, вооружения и технику, в том числе западную, сообщается в среду в сводке Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" отражены две контратаки. Потери противника составили до 70 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и три гаубицы Д-30.Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили две контратаки, уничтожили до 520 боевиков, американские бронетранспортер М113 и гаубицу М777, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей, французскую самоходную артустановку Caesar, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боепрпасов.Группа "Центр" отразила 10 контратак. Противник потерял до 515 человек, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, отразила две вражеские контратаки, уничтожила до 115 солдат ВСУ, танк, восемь автомобилей, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.В зоне действия подразделений "Днепра" вражеские потери – до 55 солдат, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caesar и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Бойцы группировки "Запад" отразили пять контратак, разбили до 410 боевиков, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов, орудия Д-20 и американское М119, реактивную систему залпового огня "Верба", станцию РЭБ "Анклав-Н", пять полевых складов боеприпасов и освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Также накануне полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУАрмия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на УкраинеИдут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике
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РИА Новости Крым
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новости сво, инфографика, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков

Потери ВСУ за сутки превысили 1600 боевиков – Минобороны РФ

13:23 30.10.2024 (обновлено: 13:24 30.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1685 боевиков, вооружения и технику, в том числе западную, сообщается в среду в сводке Минобороны России.
Подразделениями группировки войск "Север" отражены две контратаки. Потери противника составили до 70 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и три гаубицы Д-30.
Подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили две контратаки, уничтожили до 520 боевиков, американские бронетранспортер М113 и гаубицу М777, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей, французскую самоходную артустановку Caesar, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боепрпасов.
Группа "Центр" отразила 10 контратак. Противник потерял до 515 человек, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, отразила две вражеские контратаки, уничтожила до 115 солдат ВСУ, танк, восемь автомобилей, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.
В зоне действия подразделений "Днепра" вражеские потери – до 55 солдат, три автомобиля, французская самоходная артиллерийская установка Caesar и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Бойцы группировки "Запад" отразили пять контратак, разбили до 410 боевиков, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов, орудия Д-20 и американское М119, реактивную систему залпового огня "Верба", станцию РЭБ "Анклав-Н", пять полевых складов боеприпасов и освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Также накануне полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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