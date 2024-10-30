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Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей
Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей
Рецидивист из Волгограда прибыл на криминальные "заработки" в Севастополь и обманул местную пенсионерку на 100 тысяч рублей. Как сообщает полиция города,... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T15:47
2024-10-30T15:47
севастополь
полиция севастополя
новости
происшествия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Рецидивист из Волгограда прибыл на криминальные "заработки" в Севастополь и обманул местную пенсионерку на 100 тысяч рублей. Как сообщает полиция города, злоумышленник задержан.По данным правоохранителей, имея опыт продажи товаров с рук, 41-летний мужчина цыганской народности подыскивал во дворах многоэтажек пожилых женщин и предлагал приобрести у него комплекты постельного белья по завышенной в разы цене.О своей покупке пожилая женщина спустя несколько дней рассказала родственникам, которые убедили ее обратиться в полицию. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан, при обысках у него изъяли доказательства преступной деятельности и часть похищенного. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьерДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, полиция севастополя, новости, происшествия, мошенничество
Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей

Рецидивист из Волгограда обманул женщину на 100 тысяч рублей в Севастополе

15:47 30.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Рецидивист из Волгограда прибыл на криминальные "заработки" в Севастополь и обманул местную пенсионерку на 100 тысяч рублей. Как сообщает полиция города, злоумышленник задержан.
По данным правоохранителей, имея опыт продажи товаров с рук, 41-летний мужчина цыганской народности подыскивал во дворах многоэтажек пожилых женщин и предлагал приобрести у него комплекты постельного белья по завышенной в разы цене.

"Таким способом злоумышленник обманул 85-летнюю жительницу города. Втершись к ней в доверие, мошенник уговорил приобрести у него комплект постельного белья за 35 тысяч рублей, но и этого ему показалось мало, и тогда он обманом забрал у пенсионерки ювелирные изделия – два золотых кольца и цепочку, а затем скрылся", – сообщили в полиции.

О своей покупке пожилая женщина спустя несколько дней рассказала родственникам, которые убедили ее обратиться в полицию. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан, при обысках у него изъяли доказательства преступной деятельности и часть похищенного. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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