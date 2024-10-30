https://crimea.ria.ru/20241030/tsygan-gastroler-obmanul-pensionerku-iz-sevastopolya-na-100-tysyach-rubley-1141474966.html

Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей

Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей

Рецидивист из Волгограда прибыл на криминальные "заработки" в Севастополь и обманул местную пенсионерку на 100 тысяч рублей. Как сообщает полиция города,... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:47

севастополь

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Рецидивист из Волгограда прибыл на криминальные "заработки" в Севастополь и обманул местную пенсионерку на 100 тысяч рублей. Как сообщает полиция города, злоумышленник задержан.По данным правоохранителей, имея опыт продажи товаров с рук, 41-летний мужчина цыганской народности подыскивал во дворах многоэтажек пожилых женщин и предлагал приобрести у него комплекты постельного белья по завышенной в разы цене.О своей покупке пожилая женщина спустя несколько дней рассказала родственникам, которые убедили ее обратиться в полицию. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан, при обысках у него изъяли доказательства преступной деятельности и часть похищенного. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьерДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, новости, происшествия, мошенничество