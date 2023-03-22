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Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
Житель Севастополя под видом правоохранителя выманивал деньги пожилых ялтинцев, возбуждено уголовное дело и его ход находится на контроле прокуратуры. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T13:19
2023-03-22T13:19
2023-03-22T13:19
крым
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прокуратура республики крым
мошенничество
ялта
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Житель Севастополя под видом правоохранителя выманивал деньги пожилых ялтинцев, возбуждено уголовное дело и его ход находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По аналогичной схеме были обмануты еще четыре человека, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере."В настоящее время в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в Севастополе правоохранители задержали курьера, причастного к мошеннической схеме по обману пенсионеров. В начале марта правоохранители зарегистрировали восемь случаев мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди старше 81 года. Пенсионеры отдавали крупные суммы после звонков неизвестных, которые заявляли, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали "решить вопрос" за определенную плату. Деньги у пострадавших забирал задержанный.Читайте также на РИА Новости Крым:Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублейВ Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан
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крым, севастополь, прокуратура республики крым, мошенничество, ялта, безопасность республики крым и севастополя
Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
Прокуратура: в Крыму мошенник под видом полицейского выманивал деньги у пожилых людей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Житель Севастополя под видом правоохранителя выманивал деньги пожилых ялтинцев, возбуждено уголовное дело и его ход находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"По версии следствия, на прошлой неделе злоумышленник позвонил престарелому ялтинцу и, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил его передать 900 тысяч рублей якобы за не привлечение к уголовной ответственности падчерицы. Введенный в заблуждение потерпевший передал деньги", - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
По аналогичной схеме были обмануты еще четыре человека, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.
"В настоящее время в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Севастополе правоохранители задержали курьера, причастного к мошеннической схеме по обману пенсионеров
. В начале марта правоохранители зарегистрировали восемь случаев мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди старше 81 года. Пенсионеры отдавали крупные суммы после звонков неизвестных, которые заявляли, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали "решить вопрос" за определенную плату. Деньги у пострадавших забирал задержанный.
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