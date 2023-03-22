https://crimea.ria.ru/20230322/vymanil-dengi-pod-vidom-politseyskogo-v-krymu-zaderzhan-seriynyy-moshennik-1127696750.html

Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник

Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник

Житель Севастополя под видом правоохранителя выманивал деньги пожилых ялтинцев, возбуждено уголовное дело и его ход находится на контроле прокуратуры. Об этом... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T13:19

2023-03-22T13:19

2023-03-22T13:19

крым

севастополь

прокуратура республики крым

мошенничество

ялта

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Житель Севастополя под видом правоохранителя выманивал деньги пожилых ялтинцев, возбуждено уголовное дело и его ход находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По аналогичной схеме были обмануты еще четыре человека, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере."В настоящее время в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в Севастополе правоохранители задержали курьера, причастного к мошеннической схеме по обману пенсионеров. В начале марта правоохранители зарегистрировали восемь случаев мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди старше 81 года. Пенсионеры отдавали крупные суммы после звонков неизвестных, которые заявляли, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали "решить вопрос" за определенную плату. Деньги у пострадавших забирал задержанный.Читайте также на РИА Новости Крым:Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублейВ Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублейИнженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, прокуратура республики крым, мошенничество, ялта, безопасность республики крым и севастополя