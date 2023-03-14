https://crimea.ria.ru/20230314/organizatory-finansovoy-piramidy-obmanuli-krymchan-na-80-mln-rubley--1127529395.html

Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей

Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей

В Феодосии от действий трех организаторов "финансовой пирамиды" пострадало почти две сотни человек и причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T13:30

2023-03-14T13:30

2023-03-14T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии от действий трех организаторов "финансовой пирамиды" пострадало почти две сотни человек и причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры."На основании представленных прокуратурой доказательств они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Организовав на территории Феодосии деятельность "финансовой пирамиды", осужденные привлекали денежные средства пайщиков, но не осуществляли при этом никакой инвестиционной и предпринимательской деятельности.Всего от их действий пострадало почти две сотни человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей.Один из виновных получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, двое других - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.Приговор не вступил в законную силу.Как еще обманывают крымчанЭксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю

https://crimea.ria.ru/20230306/kak-pokupat-v-internete-pravilno-i-ne-narvatsya-na-moshennikov-1127354344.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, феодосия, происшествия, общество, мошенничество, новости, крым, новости крыма