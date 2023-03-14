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Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
В Феодосии от действий трех организаторов "финансовой пирамиды" пострадало почти две сотни человек и причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T13:30
2023-03-14T13:33
прокуратура республики крым
феодосия
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии от действий трех организаторов "финансовой пирамиды" пострадало почти две сотни человек и причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры."На основании представленных прокуратурой доказательств они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Организовав на территории Феодосии деятельность "финансовой пирамиды", осужденные привлекали денежные средства пайщиков, но не осуществляли при этом никакой инвестиционной и предпринимательской деятельности.Всего от их действий пострадало почти две сотни человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей.Один из виновных получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, двое других - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.Приговор не вступил в законную силу.Как еще обманывают крымчанЭксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчан В Севастополе мошенники за сутки выманили у пенсионеров миллион рублей Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
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прокуратура республики крым, феодосия, происшествия, общество, мошенничество, новости, крым, новости крыма
Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей

Прокуратура РК: в Феодосии вынесен приговор трем организаторам "финансовой пирамиды"

13:30 14.03.2023 (обновлено: 13:33 14.03.2023)
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Павел Комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии от действий трех организаторов "финансовой пирамиды" пострадало почти две сотни человек и причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
"На основании представленных прокуратурой доказательств они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Организовав на территории Феодосии деятельность "финансовой пирамиды", осужденные привлекали денежные средства пайщиков, но не осуществляли при этом никакой инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Всего от их действий пострадало почти две сотни человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей.
Один из виновных получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, двое других - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор не вступил в законную силу.

Как еще обманывают крымчан

Эксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.
Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.
На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.
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