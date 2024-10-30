ВСУ ударили по дому в Запорожской области – есть погибший и тяжелораненые
ВСУ ударили по дому в Запорожской области – один человек погиб и двое тяжело ранены
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ ударили по дому в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли прицельный удар по жилому дому в селе Михайловка Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Как уточнил глава региона, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня M270 MLRS.
"Один местный житель погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас им оказывается помощь, медики борются за их жизнь", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, родственникам погибшего и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.
В понедельник украинские боевики ударили по больнице в Каменке-Днепровской Запорожской области. От удара получила повреждения стена в отделении интенсивной терапии, также выбиты оконные стекла в отделениях интенсивной терапии и хирургии.
В воскресенье сообщалось, что в результате атаки ВСУ и попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей Запорожской области остались без света.
Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции. Также ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.
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