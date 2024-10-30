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ВСУ ударили по дому в Запорожской области – есть погибший и тяжелораненые - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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ВСУ ударили по дому в Запорожской области – есть погибший и тяжелораненые
ВСУ ударили по дому в Запорожской области – есть погибший и тяжелораненые - РИА Новости Крым, 30.10.2024
ВСУ ударили по дому в Запорожской области – есть погибший и тяжелораненые
Украинские боевики нанесли прицельный удар по жилому дому в селе Михайловка Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T16:03
2024-10-30T16:03
евгений балицкий
новости
запорожская область
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли прицельный удар по жилому дому в селе Михайловка Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.Как уточнил глава региона, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня M270 MLRS.На месте работают оперативные службы, родственникам погибшего и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.В понедельник украинские боевики ударили по больнице в Каменке-Днепровской Запорожской области. От удара получила повреждения стена в отделении интенсивной терапии, также выбиты оконные стекла в отделениях интенсивной терапии и хирургии.В воскресенье сообщалось, что в результате атаки ВСУ и попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей Запорожской области остались без света.Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции. Также ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской областиВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли людиВ 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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евгений балицкий, новости, запорожская область, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по дому в Запорожской области – есть погибший и тяжелораненые

ВСУ ударили по дому в Запорожской области – один человек погиб и двое тяжело ранены

16:03 30.10.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ ударили по дому в Запорожской области
ВСУ ударили по дому в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли прицельный удар по жилому дому в селе Михайловка Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Как уточнил глава региона, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня M270 MLRS.

"Один местный житель погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас им оказывается помощь, медики борются за их жизнь", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, родственникам погибшего и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.
В понедельник украинские боевики ударили по больнице в Каменке-Днепровской Запорожской области. От удара получила повреждения стена в отделении интенсивной терапии, также выбиты оконные стекла в отделениях интенсивной терапии и хирургии.
В воскресенье сообщалось, что в результате атаки ВСУ и попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей Запорожской области остались без света.
Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции. Также ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.
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Евгений БалицкийНовостиЗапорожская областьПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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