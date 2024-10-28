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ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости Крым, 28.10.2024
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Украинские боевики ударили по больнице в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T20:11
2024-10-28T20:11
евгений балицкий
происшествия
новости
запорожская область
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по больнице в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.От удара получила повреждения стена в отделении интенсивной терапии, также выбиты оконные стекла в отделениях интенсивной терапии и хирургии. По информации Балицкого, медперсонал учреждения переместил пациентов в безопасное место, им оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает.На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.Накануне сообщалось, что в результате атаки ВСУ и попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей Запорожской области остались без света.Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции. Также ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской областиВСУ взорвали с дрона гражданскую машину в Курской области – погибли людиВ 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиков
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РИА Новости Крым
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96
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евгений балицкий, происшествия, новости, запорожская область, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

ВСУ обстреляли больницу в Каменке-Днепровской Запорожской области – Балицкий

20:11 28.10.2024
 
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Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по больнице в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

"Террористы из ВСУ обстреляли больницу в Каменке-Днепровской. Установлено, что обстрел велся со стороны города Никополя Днепропетровской области", – сообщил он в своем Telegram-канале.

От удара получила повреждения стена в отделении интенсивной терапии, также выбиты оконные стекла в отделениях интенсивной терапии и хирургии. По информации Балицкого, медперсонал учреждения переместил пациентов в безопасное место, им оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает.
На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.
Накануне сообщалось, что в результате атаки ВСУ и попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей Запорожской области остались без света.
Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции. Также ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.
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