https://crimea.ria.ru/20241021/tri-zhenschiny-tyazhelo-raneny-pri-artobstrele-zaporozhskoy-oblasti-1141241275.html

Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области

Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области

Украинские боевики в понедельник обстреляли из артиллерии рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате серьезные ранения получили три... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T15:34

2024-10-21T15:34

2024-10-21T15:34

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник обстреляли из артиллерии рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате серьезные ранения получили три женщины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор уточнил, что специалисты продолжают разбор завалов.1 октября ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области. На момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. В результате погибли и пострадали мирные жители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской областиЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, новости