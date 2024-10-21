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Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области
Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области
Украинские боевики в понедельник обстреляли из артиллерии рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате серьезные ранения получили три... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T15:34
2024-10-21T15:34
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник обстреляли из артиллерии рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате серьезные ранения получили три женщины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор уточнил, что специалисты продолжают разбор завалов.1 октября ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области. На момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. В результате погибли и пострадали мирные жители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской областиЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
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евгений балицкий, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, новости
Три женщины тяжело ранены при артобстреле Запорожской области

Три женщины тяжело ранены при ударе ВСУ по рыбному цеху в Каменке-Днепровской – Балицкий

15:34 21.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗапорожская область машина скорой помощи
Запорожская область машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Украинские боевики в понедельник обстреляли из артиллерии рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате серьезные ранения получили три женщины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Три женщины в крайне тяжелом состоянии доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что специалисты продолжают разбор завалов.
1 октября ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области. На момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. В результате погибли и пострадали мирные жители.
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