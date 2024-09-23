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Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области
Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области
При обстреле ВСУ Запорожской области пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T13:44
2024-09-23T13:44
евгений балицкий
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Запорожской области пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Раненых госпитализировали с диагнозом "минно-взрывные травмы". Кроме того, по информации губернатора, поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались 4722 абонента в селах Водяное и Днепровка, а также в поселке Мичурина.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеКиев атаковал дронами российские регионы
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, происшествия, новости
Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области

Мирные жители ранены при обстреле ВСУ Запорожской области - Балицкий

13:44 23.09.2024
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Запорожской области пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"В результате обстрела пострадали три жителя Каменки-Днепровской: мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения", - говорится в сообщении.
Раненых госпитализировали с диагнозом "минно-взрывные травмы".
Кроме того, по информации губернатора, поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались 4722 абонента в селах Водяное и Днепровка, а также в поселке Мичурина.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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