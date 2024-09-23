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Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области

Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области

При обстреле ВСУ Запорожской области пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T13:44

2024-09-23T13:44

2024-09-23T13:44

евгений балицкий

запорожская область

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Запорожской области пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Раненых госпитализировали с диагнозом "минно-взрывные травмы". Кроме того, по информации губернатора, поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались 4722 абонента в селах Водяное и Днепровка, а также в поселке Мичурина.Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеКиев атаковал дронами российские регионы

запорожская область

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евгений балицкий, запорожская область, обстрелы всу, происшествия, новости