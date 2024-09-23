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В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа - РИА Новости Крым, 23.09.2024
В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
Более 770 заявлений о пропавших без вести людях поступило в органы внутренних дел Курской области с начала августа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T14:15
2024-09-23T14:15
2024-09-23T14:15
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
алексей смирнов
общество
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Более 770 заявлений о пропавших без вести людях поступило в органы внутренних дел Курской области с начала августа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.В ходе освобождения населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, из них 118 искали родственники, отметил Смирнов.Также, по данным губернатора, еще 101 человека обнаружили полицейские."В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников", - уточнил Смирнов.По словам губернатора, иногда поиски усложняются тем, что куряне, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Это может замедлить восстановление контактов с родственниками, отметил он.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что боевики вооруженных сил Украины вывезли часть мирных жителей Курской области за пределы России, судьба этих людей пока неизвестна.Омбудсмен сообщила, что уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека уже направлено обращение с просьбой предоставить информацию с перечнем российских граждан, оказавшихся на временно оккупированной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев атаковал дронами российские регионыБоевики создают концлагеря в Курской области – МИД РоссииВ Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, алексей смирнов, общество, всу (вооруженные силы украины), новости
В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
С начала августа более 770 человек пропали без вести в Курской области - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Более 770 заявлений о пропавших без вести людях поступило в органы внутренних дел Курской области с начала августа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников. Все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально", - написал он в своем Telegram-канале.
В ходе освобождения населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, из них 118 искали родственники, отметил Смирнов.
Также, по данным губернатора, еще 101 человека обнаружили полицейские.
"В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников", - уточнил Смирнов.
По словам губернатора, иногда поиски усложняются тем, что куряне, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Это может замедлить восстановление контактов с родственниками, отметил он.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что боевики вооруженных сил Украины вывезли часть мирных жителей Курской области
за пределы России, судьба этих людей пока неизвестна.
Омбудсмен сообщила, что уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека уже направлено обращение с просьбой предоставить информацию с перечнем российских граждан, оказавшихся на временно оккупированной территории.
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