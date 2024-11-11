https://crimea.ria.ru/20241111/dva-poselka-pod-evpatoriey-bolee-chem-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1141769543.html
Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды
Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды
Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T17:34
2024-11-11T17:34
2024-11-11T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Из-за переключения участка магистрального водовода два поселка под Евпаторией на следующей неделе останутся без воды более чем на сутки. Об этом сообщает местный филиал "Воды Крыма".На предприятии уточняют, что водоснабжение Евпатории и Заозерного будет осуществляться в штатном режиме. Населению же Мирного и Новоозреного рекомендуют иметь запас воды на время приостановки водоснабжения. При этом в диспетчерской можно узнать о месте расположения водовозок или оставить заявку на подвоз воды.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове реконструируют 18 километров водоводовАксенов назвал главную проблему ЖКХ КрымаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
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Два поселка под Евпаторией более чем на сутки останутся без воды
Два поселка в Крыму более чем на сутки останутся без воды из-за ремонтных работ
17:34 11.11.2024 (обновлено: 17:35 11.11.2024)