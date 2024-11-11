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В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
В Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T16:10
2024-11-11T16:10
2024-11-11T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Рассматривается вариант строительства водовода и насосной станции. Этот вариант позволит подавать запасы из Горлинского водщохранилища жителям Курского, Земляничненского и Богатовского сельских поселений. Чистой водой таким образом будут обеспечены около пяти тысяч человек.Кроме того, в селах Вишенное, Новожиловка и Тургенево будет проведено бурение скважин.Глава республики также сообщил, что в селе Приветном под Алуштой разрабатывается проект прокладки водовода от Белогорского водохранилища. Это позволит обеспечить водой еще несколько сел Белогорского района.Ранее стало известно, что в Керчи и Ленинском районе до 2025 года отремонтируют 18 водоводов. Работы уже выполнены на 62%, общая протяженность реконструированных сетей составит 18,166 км.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
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белогорский район, сергей аксенов, новости крыма, крым, вода крыма, вода в крыму, водовод, водоснабжение
В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища
Масштабная реконструкция водовода пройдет в Белогорском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Для двадцати населенных пунктов Белогорского района острой является проблема водоснабжения. Для ее комплексного решения будет проведен ремонт и строительство сетей, установка водонапорных башен. Необходимое финансирование выделено, завершить работы планируется до 1 июня 2025 года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Рассматривается вариант строительства водовода и насосной станции. Этот вариант позволит подавать запасы из Горлинского водщохранилища жителям Курского, Земляничненского и Богатовского сельских поселений. Чистой водой таким образом будут обеспечены около пяти тысяч человек.
Кроме того, в селах Вишенное, Новожиловка и Тургенево будет проведено бурение скважин.
"В ближайшее время будет установлена станция водоочистки для жителей Зуйского и Крымскорозовского поселений. Прошу руководство ГУП РК "Вода Крыма" и администрацию района приложить все усилия, чтобы закрыть данный вопрос до конца текущего года", – подчеркнул глава Крыма.
Глава республики также сообщил, что в селе Приветном под Алуштой разрабатывается проект прокладки водовода от Белогорского водохранилища. Это позволит обеспечить водой еще несколько сел Белогорского района.
Ранее стало известно, что в Керчи и Ленинском районе до 2025 года отремонтируют 18 водоводов
. Работы уже выполнены на 62%, общая протяженность реконструированных сетей составит 18,166 км.
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