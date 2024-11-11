https://crimea.ria.ru/20241111/v-belogorskiy-rayon-kryma-provedut-vodu-iz-gorlinskogo-vodokhranilischa-1141765955.html

В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища

В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища

В Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T16:10

2024-11-11T16:10

2024-11-11T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Рассматривается вариант строительства водовода и насосной станции. Этот вариант позволит подавать запасы из Горлинского водщохранилища жителям Курского, Земляничненского и Богатовского сельских поселений. Чистой водой таким образом будут обеспечены около пяти тысяч человек.Кроме того, в селах Вишенное, Новожиловка и Тургенево будет проведено бурение скважин.Глава республики также сообщил, что в селе Приветном под Алуштой разрабатывается проект прокладки водовода от Белогорского водохранилища. Это позволит обеспечить водой еще несколько сел Белогорского района.Ранее стало известно, что в Керчи и Ленинском районе до 2025 года отремонтируют 18 водоводов. Работы уже выполнены на 62%, общая протяженность реконструированных сетей составит 18,166 км.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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