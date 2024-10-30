https://crimea.ria.ru/20241030/aksenov-nazval-glavnuyu-problemu-zhkkh-kryma-1141464363.html

Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма

Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма

Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. Об этом заявил в среду глава РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T10:50

2024-10-30T10:50

2024-10-30T10:51

жкх крыма и севастополя

сергей аксенов

водопровод

крым

новости крыма

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141463740_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_695da14e56c0f03f6bb8f469f1bdb45a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. Об этом заявил в среду глава региона Сергей Аксенов и анонсировал большую работу по их замене.По его словам, похожая ситуация сложилась с канализационными сетями, общая протяженность которых превышает 2,7 тысяч километров. Износ связан с превышением 25-лентего срока эксплуатации сетей, которые были построены еще в 80-е годы прошлого века."До 2030 года планируется реконструкция и замена почти 4,9 тысяч километров водопроводных и более тысячи километров канализационных сетей. На это необходимо более 75 миллиардов рублей", - сообщил Аксенов.Он уточнил, что работы проведут по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, республиканской адресной инвестиционной программе, производственным и инвестиционным программам предприятий отрасли ЖКХ.Износ теплосетей и оборудования "Крымтеплокоммунэнерго" также оценивается в 70-90%. Такие данные ранее озвучил гендиректор предприятия Эдуард Селиванов. До трети из этого объема - наружные теплотрассы. По словам гендиректора, предприятие проводит работу по их ремонту и восстановлению теплоизоляции, а также оперативный ремонт порывов подземных участков, что позволяет подавать теплоноситель в дома почти без отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, сергей аксенов, водопровод, крым, новости крыма, водоснабжение