https://crimea.ria.ru/20241030/aksenov-nazval-glavnuyu-problemu-zhkkh-kryma-1141464363.html
Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. Об этом заявил в среду глава РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T10:50
2024-10-30T10:50
2024-10-30T10:51
жкх крыма и севастополя
сергей аксенов
водопровод
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новости крыма
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. Об этом заявил в среду глава региона Сергей Аксенов и анонсировал большую работу по их замене.По его словам, похожая ситуация сложилась с канализационными сетями, общая протяженность которых превышает 2,7 тысяч километров. Износ связан с превышением 25-лентего срока эксплуатации сетей, которые были построены еще в 80-е годы прошлого века."До 2030 года планируется реконструкция и замена почти 4,9 тысяч километров водопроводных и более тысячи километров канализационных сетей. На это необходимо более 75 миллиардов рублей", - сообщил Аксенов.Он уточнил, что работы проведут по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, республиканской адресной инвестиционной программе, производственным и инвестиционным программам предприятий отрасли ЖКХ.Износ теплосетей и оборудования "Крымтеплокоммунэнерго" также оценивается в 70-90%. Такие данные ранее озвучил гендиректор предприятия Эдуард Селиванов. До трети из этого объема - наружные теплотрассы. По словам гендиректора, предприятие проводит работу по их ремонту и восстановлению теплоизоляции, а также оперативный ремонт порывов подземных участков, что позволяет подавать теплоноситель в дома почти без отключений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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жкх крыма и севастополя, сергей аксенов, водопровод, крым, новости крыма, водоснабжение
Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
Одной из главных коммунальных проблем Крыма является износ сетей - Аксенов
10:50 30.10.2024 (обновлено: 10:51 30.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. Об этом заявил в среду глава региона Сергей Аксенов и анонсировал большую работу по их замене.
"Общая протяженность водопроводных сетей на балансе ресурсоснабжающих организаций – более 12 тысяч километров. Около 9 тысяч километров, или более 73%, физически изношены и требуют замены. При этом износ около 4,9 тысяч километров сетей превышает 90%. То есть необходим их срочный ремонт и замена", - констатировал глава республики.
По его словам, похожая ситуация сложилась с канализационными сетями, общая протяженность которых превышает 2,7 тысяч километров. Износ связан с превышением 25-лентего срока эксплуатации сетей, которые были построены еще в 80-е годы прошлого века.
"До 2030 года планируется реконструкция и замена почти 4,9 тысяч километров водопроводных и более тысячи километров канализационных сетей. На это необходимо более 75 миллиардов рублей", - сообщил Аксенов.
Он уточнил, что работы проведут по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, республиканской адресной инвестиционной программе, производственным и инвестиционным программам предприятий отрасли ЖКХ.
Износ теплосетей и оборудования
"Крымтеплокоммунэнерго" также оценивается в 70-90%. Такие данные ранее озвучил гендиректор предприятия Эдуард Селиванов. До трети из этого объема - наружные теплотрассы. По словам гендиректора, предприятие проводит работу по их ремонту и восстановлению теплоизоляции, а также оперативный ремонт порывов подземных участков, что позволяет подавать теплоноситель в дома почти без отключений.
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