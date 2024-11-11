"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России
"Гаражная амнистия" в России показывает хорошие результаты – Хуснуллин
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоГаражи
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. "Гаражная амнистия" показывает хорошие результаты в России. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"Системно занимаемся сделками с недвижимостью. Например, хорошие результаты показывает "гаражная амнистия". Она дает возможность оформить гараж и земельный участок под ним в упрощенном порядке", – говорится в сообщении.
Хуснуллин уточнил, что ранее сделки с гаражами были практически невозможны. Сейчас же созданы все условия, чтобы человек стал законным владельцем своего гаража и мог распоряжаться имуществом.
"С начала действия "гаражной амнистии", с сентября 2021 года, Росреестр зарегистрировал почти 470 000 объектов – из них 167 000 гаражей и 302 000 земельных участков. В тройке лидеров по наибольшему числу зарегистрированных объектов – Омская, Московская и Тюменская области", – сообщил Марат Хуснуллин.
В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему до 2026 года владельцы гаражей смогут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.
Ранее министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич сообщала, что в Крыму под так называемую "гаражную амнистию" подпадают гаражи капитальной постройки, которые были возведены не позднее 21 марта 2014 года.
В 2023 году вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина уточнила, что при оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс "гаражной амнистии" будет проходить проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ "О гаражных объединениях". Межевой и технический планы для оформления гаража не понадобятся, если гаражный бокс и участок под ним уже стоят на кадастровом учете.
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