https://crimea.ria.ru/20241111/garazhnaya-amnistiya-kak-idet-ee-realizatsiya-v-rossii-1141770837.html

"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России

"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России - РИА Новости Крым, 11.11.2024

"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России

"Гаражная амнистия" показывает хорошие результаты в России. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T20:11

2024-11-11T20:11

2024-11-11T20:11

марат хуснуллин

новости

россия

гаражная амнистия

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/43/1117034323_275:264:1024:685_1920x0_80_0_0_5f4e064ecde6182f3bfa52370c99501f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. "Гаражная амнистия" показывает хорошие результаты в России. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Хуснуллин уточнил, что ранее сделки с гаражами были практически невозможны. Сейчас же созданы все условия, чтобы человек стал законным владельцем своего гаража и мог распоряжаться имуществом."С начала действия "гаражной амнистии", с сентября 2021 года, Росреестр зарегистрировал почти 470 000 объектов – из них 167 000 гаражей и 302 000 земельных участков. В тройке лидеров по наибольшему числу зарегистрированных объектов – Омская, Московская и Тюменская области", – сообщил Марат Хуснуллин.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему до 2026 года владельцы гаражей смогут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Ранее министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич сообщала, что в Крыму под так называемую "гаражную амнистию" подпадают гаражи капитальной постройки, которые были возведены не позднее 21 марта 2014 года.В 2023 году вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина уточнила, что при оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс "гаражной амнистии" будет проходить проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ "О гаражных объединениях". Межевой и технический планы для оформления гаража не понадобятся, если гаражный бокс и участок под ним уже стоят на кадастровом учете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят законЧто даст Крыму продление дачной амнистииУпрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 года

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новости, россия, гаражная амнистия, закон и право