https://crimea.ria.ru/20241017/dachnuyu-amnistiyu-rasprostranili-na-khozpostroyki--prinyat-zakon-1141143060.html

"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон

"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон - РИА Новости Крым, 17.10.2024

"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон

"Дачная амнистия" теперь будет распространяться и на хозяйственные постройки, в частности, бани, сараи, летние кухни, которые расположены на садовых участках... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T09:44

2024-10-17T09:44

2024-10-17T09:44

дачная амнистия

государственная дума рф

закон и право

земля

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. "Дачная амнистия" теперь будет распространяться и на хозяйственные постройки, в частности, бани, сараи, летние кухни, которые расположены на садовых участках. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы РФ. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа и на официальном Telegram-канале.При этом в Госдуме уточняют, что упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки будет возможен при условии, что участок в собственности и права на него и дом были установлены до 2013 года. Кроме того, распространится "дачная амнистия" на дома блокированной застройки, которые были возведены до 14 мая 1998 года, и в них проживают несколько семей.По словам Даниила Бессарабова, процедурой "дачной амнистии" уже воспользовались более 15 миллионов человек.Программа "дачной амнистии" заработала в России в 2006 году. В 2020 году президент РФ Владимир Путин продлил ее действие до 1 марта 2026 года.В начале текущего года депутат ГД от Крыма Константин Бахарев рассказал РИА Новости Крым, что "дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление дачной амнистииДачную амнистию в Россию могут продлить на 10 летВ Крыму вводят ограничения для дачной амнистии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дачная амнистия, государственная дума рф, закон и право, земля, новости, россия