Рейтинг@Mail.ru
"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241017/dachnuyu-amnistiyu-rasprostranili-na-khozpostroyki--prinyat-zakon-1141143060.html
"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон
"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон - РИА Новости Крым, 17.10.2024
"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон
"Дачная амнистия" теперь будет распространяться и на хозяйственные постройки, в частности, бани, сараи, летние кухни, которые расположены на садовых участках... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T09:44
2024-10-17T09:44
дачная амнистия
государственная дума рф
закон и право
земля
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/76/1118497683_0:113:1620:1024_1920x0_80_0_0_8dc1f0af17c346f47f99a159967ed0cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. "Дачная амнистия" теперь будет распространяться и на хозяйственные постройки, в частности, бани, сараи, летние кухни, которые расположены на садовых участках. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы РФ. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа и на официальном Telegram-канале.При этом в Госдуме уточняют, что упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки будет возможен при условии, что участок в собственности и права на него и дом были установлены до 2013 года. Кроме того, распространится "дачная амнистия" на дома блокированной застройки, которые были возведены до 14 мая 1998 года, и в них проживают несколько семей.По словам Даниила Бессарабова, процедурой "дачной амнистии" уже воспользовались более 15 миллионов человек.Программа "дачной амнистии" заработала в России в 2006 году. В 2020 году президент РФ Владимир Путин продлил ее действие до 1 марта 2026 года.В начале текущего года депутат ГД от Крыма Константин Бахарев рассказал РИА Новости Крым, что "дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление дачной амнистииДачную амнистию в Россию могут продлить на 10 летВ Крыму вводят ограничения для дачной амнистии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/76/1118497683_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_d8aeb667e02f0f2d21b260bb3d1c7668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дачная амнистия, государственная дума рф, закон и право, земля, новости, россия
"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон

"Дачную амнистию" в России распространили на хозпостройки на садовых участках

09:44 17.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаброшенная дача
Заброшенная дача - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. "Дачная амнистия" теперь будет распространяться и на хозяйственные постройки, в частности, бани, сараи, летние кухни, которые расположены на садовых участках. Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях депутатами Госдумы РФ. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа и на официальном Telegram-канале.
"Изменения позволят гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать такие постройки: без выполнения кадастровых работ, оформления деклараций об объекте и так далее", - пояснил один из авторов поправок первый зампредседателя Комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
При этом в Госдуме уточняют, что упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки будет возможен при условии, что участок в собственности и права на него и дом были установлены до 2013 года. Кроме того, распространится "дачная амнистия" на дома блокированной застройки, которые были возведены до 14 мая 1998 года, и в них проживают несколько семей.
По словам Даниила Бессарабова, процедурой "дачной амнистии" уже воспользовались более 15 миллионов человек.
Программа "дачной амнистии" заработала в России в 2006 году. В 2020 году президент РФ Владимир Путин продлил ее действие до 1 марта 2026 года.
В начале текущего года депутат ГД от Крыма Константин Бахарев рассказал РИА Новости Крым, что "дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что даст Крыму продление дачной амнистии
Дачную амнистию в Россию могут продлить на 10 лет
В Крыму вводят ограничения для дачной амнистии
 
Дачная амнистияГосударственная Дума РФЗакон и правоЗемляНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Вооруженный захват собора УПЦ в Черкассах: что известно
10:54Массированную атаку на Херсонщину совершили ВСУ – жителей эвакуировали
10:29В Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов
10:22Движение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТП с грузовиками
10:16Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
10:07Новый автобусный маршрут связал Крым и Запорожскую область
09:44"Дачную амнистию" распространили на хозпостройки – принят закон
09:36Обман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн
09:07У сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчатки
08:37Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма
08:11Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
07:43Три региона России атакованы беспилотниками ВСУ
07:26Масштабное отключение света в Севастополе - адреса
06:45Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнение
06:02Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
00:01Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
22:51Главные новости Крыма: 16 октября
22:33Звонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в Telegram
22:06Главное за день: 16 октября
Лента новостейМолния