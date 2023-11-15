https://crimea.ria.ru/20231115/garazhnaya-amnistiya-dlya-krymchan-stanet-prosche-iz-za-popravok-v-zakone-1132800391.html

Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе

Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе

При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить несколько проще... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T13:18

2023-11-15T13:18

2023-11-15T13:36

анна анюхина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить несколько проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ “О гаражных объединениях”, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. Как пояснила чиновница, в процессе оформления гаража постарались исключить дубляж документации. Ранее для завершения оформления гаража и земельного участка под ним требовалось предоставить технический и межевой план. Теперь делать эти документы повторно нет необходимости, если на их основании уже был проведен государственный кадастровый учет. При этом вице-премьер напомнила крымчанам, что постановка объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрация права собственности – это не одно и то же: процедуры смежные, но все-таки разные.Кроме того, зампредседателя крымского правительства сообщила, что в законопроекте уточнили некоторые тематические понятия: территория гаражного назначения, гаражный комплекс и гараж. “Под гаражом четко понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств, площадью не более 60 квадратных метров. Здание может иметь подвальные помещения и не более двух этажей”, - добавила она. Читайте также на РИА Новости Крым: В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией в Крыму – власти Если вашу улицу переименовали: что делать с документами и пропиской

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна анюхина, недвижимость, кадастр, центр землеустройства и кадастровой оценки, гараж, гаражная амнистия, крым, новости крыма, новости, закон и право