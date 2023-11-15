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Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе
Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе
При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить несколько проще... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T13:18
2023-11-15T13:36
анна анюхина
недвижимость
кадастр
центр землеустройства и кадастровой оценки
гараж
гаражная амнистия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить несколько проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ “О гаражных объединениях”, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина. Как пояснила чиновница, в процессе оформления гаража постарались исключить дубляж документации. Ранее для завершения оформления гаража и земельного участка под ним требовалось предоставить технический и межевой план. Теперь делать эти документы повторно нет необходимости, если на их основании уже был проведен государственный кадастровый учет. При этом вице-премьер напомнила крымчанам, что постановка объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрация права собственности – это не одно и то же: процедуры смежные, но все-таки разные.Кроме того, зампредседателя крымского правительства сообщила, что в законопроекте уточнили некоторые тематические понятия: территория гаражного назначения, гаражный комплекс и гараж. “Под гаражом четко понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств, площадью не более 60 квадратных метров. Здание может иметь подвальные помещения и не более двух этажей”, - добавила она. Читайте также на РИА Новости Крым: В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов Кто сможет воспользоваться гаражной амнистией в Крыму – власти Если вашу улицу переименовали: что делать с документами и пропиской
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РИА Новости Крым
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96
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анна анюхина, недвижимость, кадастр, центр землеустройства и кадастровой оценки, гараж, гаражная амнистия, крым, новости крыма, новости, закон и право
Гаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законе

Гаражную амнистию для жителей Крыма упростили

13:18 15.11.2023 (обновлено: 13:36 15.11.2023)
 
© Фото: пресс-служба администрации СимферополяНезаконные гаражи в Симферополе
Незаконные гаражи в Симферополе
© Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. При оформлении гаража жителям Крыма теперь не понадобится дважды подавать некоторые документы. Процесс “гаражной амнистии” будет проходить несколько проще благодаря вступившим в силу поправкам в федеральный закон №338-ФЗ “О гаражных объединениях”, сообщила вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина.
Как пояснила чиновница, в процессе оформления гаража постарались исключить дубляж документации. Ранее для завершения оформления гаража и земельного участка под ним требовалось предоставить технический и межевой план. Теперь делать эти документы повторно нет необходимости, если на их основании уже был проведен государственный кадастровый учет.
“Межевой и технический планы для оформления гаража не понадобятся, если гаражный бокс и участок под ним уже стоят на кадастровом учете”, - отметила Анна Анюхина.
При этом вице-премьер напомнила крымчанам, что постановка объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрация права собственности – это не одно и то же: процедуры смежные, но все-таки разные.
“Упрощенно, первая предполагает описание и внесение технических характеристик объекта в ЕГРН, а вторая уже подразумевает юридическое закрепление прав на объект за собственником”, - отметила разницу Анюхина.
Кроме того, зампредседателя крымского правительства сообщила, что в законопроекте уточнили некоторые тематические понятия: территория гаражного назначения, гаражный комплекс и гараж.
“Под гаражом четко понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств, площадью не более 60 квадратных метров. Здание может иметь подвальные помещения и не более двух этажей”, - добавила она.
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Анна АнюхинаНедвижимостьКадастрЦентр землеустройства и кадастровой оценкиГаражГаражная амнистияКрымНовости КрымаНовостиЗакон и право
 
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