https://crimea.ria.ru/20231004/v-yalte-snesli-za-mesyats-bolshe-sotni-nezakonno-ustanovlennykh-obektov-1131859063.html

В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов

В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов - РИА Новости Крым, 04.10.2023

В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов

В Ялте в течение сентября снесли 129 незаконно установленных стопперов, шлагбаумов, нестационарных торговых объектов (НТО), гаражей и заборов. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T21:43

2023-10-04T21:43

2023-10-04T21:43

ялта

новости крыма

незаконное строительство

крым

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Ялте в течение сентября снесли 129 незаконно установленных стопперов, шлагбаумов, нестационарных торговых объектов (НТО), гаражей и заборов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Мэр уточнила, что 42 незаконных объекта собственники снесли самостоятельно, оставшиеся – коммунальные службы.Больше всего было снесено стопперов и шлагбаумов – 57 единиц. Кроме того, в городе стало меньше на четыре незаконных НТО и два гаража."По-прежнему в приоритете и заборы – их с начала года снесено уже 2248 метров", – обозначила Павленко.Также она рекомендовала горожанам не ждать, когда к ним придет муниципальный контроль и коммунальщиков, а самостоятельно освобождать муниципальные земли.

https://crimea.ria.ru/20220601/dom-krasnova-v-yalte-snesli-na-zakonnykh-osnovaniyakh--minkult-kryma-1123410559.html

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ялта, новости крыма, незаконное строительство, крым, янина павленко