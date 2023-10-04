В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов
Павленко: В Ялте в сентябре снесли 129 незаконно установленных объектов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Ялте в течение сентября снесли 129 незаконно установленных стопперов, шлагбаумов, нестационарных торговых объектов (НТО), гаражей и заборов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Еще минус 129 незаконно установленных объектов. Столько демонтировано в регионе в сентябре", – написала она в своем Telegram-канале.
Мэр уточнила, что 42 незаконных объекта собственники снесли самостоятельно, оставшиеся – коммунальные службы.
Больше всего было снесено стопперов и шлагбаумов – 57 единиц. Кроме того, в городе стало меньше на четыре незаконных НТО и два гаража.
"По-прежнему в приоритете и заборы – их с начала года снесено уже 2248 метров", – обозначила Павленко.
Также она рекомендовала горожанам не ждать, когда к ним придет муниципальный контроль и коммунальщиков, а самостоятельно освобождать муниципальные земли.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
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Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
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Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
3 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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