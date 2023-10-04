Рейтинг@Mail.ru
В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231004/v-yalte-snesli-za-mesyats-bolshe-sotni-nezakonno-ustanovlennykh-obektov-1131859063.html
В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов
В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов - РИА Новости Крым, 04.10.2023
В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов
В Ялте в течение сентября снесли 129 незаконно установленных стопперов, шлагбаумов, нестационарных торговых объектов (НТО), гаражей и заборов. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T21:43
2023-10-04T21:43
ялта
новости крыма
незаконное строительство
крым
янина павленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131854039_0:343:768:775_1920x0_80_0_0_32254f4f3f3d6c272fea4d0a75205390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Ялте в течение сентября снесли 129 незаконно установленных стопперов, шлагбаумов, нестационарных торговых объектов (НТО), гаражей и заборов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Мэр уточнила, что 42 незаконных объекта собственники снесли самостоятельно, оставшиеся – коммунальные службы.Больше всего было снесено стопперов и шлагбаумов – 57 единиц. Кроме того, в городе стало меньше на четыре незаконных НТО и два гаража."По-прежнему в приоритете и заборы – их с начала года снесено уже 2248 метров", – обозначила Павленко.Также она рекомендовала горожанам не ждать, когда к ним придет муниципальный контроль и коммунальщиков, а самостоятельно освобождать муниципальные земли.
https://crimea.ria.ru/20220601/dom-krasnova-v-yalte-snesli-na-zakonnykh-osnovaniyakh--minkult-kryma-1123410559.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131854039_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_f97a7de48a02751f2e5dcd5f71e0f49d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новости крыма, незаконное строительство, крым, янина павленко
В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов

Павленко: В Ялте в сентябре снесли 129 незаконно установленных объектов

21:43 04.10.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Ялте в течение сентября снесли 129 незаконно установленных стопперов, шлагбаумов, нестационарных торговых объектов (НТО), гаражей и заборов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Еще минус 129 незаконно установленных объектов. Столько демонтировано в регионе в сентябре", написала она в своем Telegram-канале.

Мэр уточнила, что 42 незаконных объекта собственники снесли самостоятельно, оставшиеся – коммунальные службы.
Больше всего было снесено стопперов и шлагбаумов – 57 единиц. Кроме того, в городе стало меньше на четыре незаконных НТО и два гаража.
"По-прежнему в приоритете и заборы – их с начала года снесено уже 2248 метров", – обозначила Павленко.
Также она рекомендовала горожанам не ждать, когда к ним придет муниципальный контроль и коммунальщиков, а самостоятельно освобождать муниципальные земли.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
1 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
2 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДемонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
3 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 3
Демонтаж незаконно установленных объектов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ремонтные работы
1 июня 2022, 19:31
Дом Краснова в Ялте снесли на законных основаниях – Минкульт Крыма
 
ЯлтаНовости КрымаНезаконное строительствоКрымЯнина Павленко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:34Главные события и заявления дня: 4 октября
22:13Главные новости Крыма: 4 октября
21:43В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов
21:17Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском
20:43В Днепропетровской области повреждены ЛЭП и объект инфраструктуры
20:28Демография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам
20:05Крымский мост: обстановка вечером в среду
19:57Жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене
19:32Выходец из СССР Екимов получил нобелевскую премию по химии
19:13Годовалый ребенок пострадал в ДТП с кроссовером в Херсонской области
18:54В Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge Caravan
18:38Еще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю
18:11Заминированы и погибли: сапер ВСУ осужден за убийство жителей ЛНР
17:47Под Симферополем горит ангар с кормами для животных
17:40Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
17:35Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот
17:31Запрет на экспорт не остановил рост биржевых цен на бензин и дизель
17:09Леса Крыма под замком: запрет на посещение продлен
16:40Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян
16:09Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла
Лента новостейМолния